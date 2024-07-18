Два десятка недостроенных и заброшенных коттеджей и таунхаусов на окраине Зеленограда, напротив 23-го микрорайона, которые принадлежали обанкротившемуся застройщику — Фонду «ЗИФ», проданы новому владельцу, предпринимательнице из Санкт-Петербурга. К концу 2023 года все здания (21 жилой дом) и инженерные сети посёлка инвентаризировали и оценили в 879 млн рублей. Цена продажи составила 248,5 миллионов рублей.
После безуспешных попыток продать имущество банкрота с обычных аукционов в апреле были объявлены торги в формате публичного предложения — с последовательным снижением цен на лоты (на 9% каждые три рабочих дня, с 28 мая по 15 июля). Таким образом, за весь период торгов стоимость каждого из 22 лотов могла упасть на 90%, но покупатель объявился раньше. Договора купли-продажи по всем лотам были заключены 8 июля.
Самое большое здание из выставленных на продажу — трехэтажный «блокированный жилой дом» (корпус 2227) общей площадью почти 2000 кв.метров с начальной ценой в 147,6 млн рублей и строительной готовностью 53%. Самое маленькое — индивидуальный коттедж (корпус 2236) общей площадью 237,17 кв.метров с начальной ценой в 17,5 млн рублей и строительной готовностью 48%. Есть здания, готовые более чем на 80%, износ всех строений — около 50%.
В результате индивидуальные жилые дома проданы по ценам от 5,2 до 10,8 миллионов рублей, секционные таунхаусы — от 17,8 до 41,8 миллионов рублей. Отдельным лотом за 17,8 миллионов рублей ушли внутриплощадочные и внешние сети водопровода и водооттведения, канализации, электроаппаратура и кабельные линии.
Новая хозяйка, ИП Норокос Мария, получила в собственность все перечисленные объекты и права пользования на земельные участки под ними. Планируется ли теперь достроить/реконструировать «Кутузовскую слободу» или снести долгострой и на его месте возвести что-то еще, пока не известно.
ИП Норокос Мария зарегистрирована в 2019 году в Санкт-Петербурге. Кроме того, хозяйка «Кутузовской слободы» является учредителем четырех петербургских компаний: ООО «МММ» и ООО «Мечта» (гостиничный бизнес), ООО «Вип» (автогрузовой транспорт) и ООО «Альфа» (риэлтор) — в двух последних она еще и руководитель.
Решение о строительстве ЖК «Кутузовская слобода» приняла мэрия Москвы в 2003 году по предложению зеленоградского префекта Анатолия Смирнова, генеральным инвестором утвердили «Зеленоградский инвестиционный фонд» (Фонд «ЗИФ»). На месте будущего ЖК тогда стояли дома старинной деревни Кутузово — 42 деревенских дома предполагалось снести, жителей выселить и заплатить им компенсации. Выселения сопровождались скандалами, судами, пожарами и прочими инцидентами с разной величиной ущерба.
Но и со строительством коттеджей что-то пошло не так — оно началось в 2007 году, Москва предоставила в аренду 19,2 га под реализацию проекта, но уже в 2008 году возникли проблемы с оплатой работ субподрядчиков и долги городу по аренде земли. Построить и сдать все коттеджи обещали за три года, но уже к 2010 году новый ЖК приобрел репутацию поселка с «мутными перспективами». Потом сроки завершения строительства несколько раз переносили, пока, наконец, к 2014 году стройка не умерла окончательно. Соинвесторы стали требовать возврата денег, и весной 2018 года арбитражный суд признал Фонд «ЗИФ» банкротом. Суммарные долги его кредиторам составили 1,6 миллиарда рублей.
Построенную к тому времени недвижимость (21 здание — индивидуальные коттеджи и три трехэтажных секционных дома с выполненной внешней отделкой, так и не сданные в эксплуатацию, но в относительно неплохом состоянии), Фонд «ЗИФ» попытался передать в счет долга своему генеральному инвестору, ООО «Партнер». Однако позже эта сделка была аннулирована через суд по инициативе конкурсного управляющего Фонда «ЗИФ», который счел необходимым вернуть недвижимость банкроту, чтобы затем реализовать и пустить на погашение долгов всего реестра кредиторов.
С 2017 по 2021 год здания под управлением ООО «Партнер» не сохранялись должным образом и не были законсервированы, за это с фирмы также взыскали убытки. Как минимум с 2020 года поселок стоял без охраны.
В этом году префектуру обязали огородить территорию «объекта незавершенного строительства». Теперь въезд на территорию снова перекрыт, у ворот появился новый домик охраны. Городская администрация через ГБУ «Автодороги ЗелАО» заказала установку двухкилометрового сплошного ограждения вокруг всего поселка — забор должны были поставить до конца июня. В июне же «Автодороги ЗелАО» приступили к проектированию наружных сетей электроосвещения в поселке.
ЖК «Кутузовская слобода» назывался 22-м микрорайоном Зеленограда, однако недавно этот номер перешел к «Зеленому парку» — строящемуся микрорайону по соседству, на территории бывшего Центра информатики и электроники (ЦИЭ) рядом с Георгиевским шоссе в «новом» городе, 16-м и 20-м микрорайонами. Возможно, в Москомархитектуре что-то знают о том, что «Кутузовской слободе» этот номер уже не пригодится.