Два десятка недостроенных и заброшенных коттеджей и таунхаусов на окраине Зеленограда, напротив 23-го микрорайона, которые принадлежали обанкротившемуся застройщику — Фонду «ЗИФ», проданы новому владельцу, предпринимательнице из Санкт-Петербурга. К концу 2023 года все здания (21 жилой дом) и инженерные сети посёлка инвентаризировали и оценили в 879 млн рублей. Цена продажи составила 248,5 миллионов рублей.

После безуспешных попыток продать имущество банкрота с обычных аукционов в апреле были объявлены торги в формате публичного предложения — с последовательным снижением цен на лоты (на 9% каждые три рабочих дня, с 28 мая по 15 июля). Таким образом, за весь период торгов стоимость каждого из 22 лотов могла упасть на 90%, но покупатель объявился раньше. Договора купли-продажи по всем лотам были заключены 8 июля.

Самое большое здание из выставленных на продажу — трехэтажный «блокированный жилой дом» (корпус 2227) общей площадью почти 2000 кв.метров с начальной ценой в 147,6 млн рублей и строительной готовностью 53%. Самое маленькое — индивидуальный коттедж (корпус 2236) общей площадью 237,17 кв.метров с начальной ценой в 17,5 млн рублей и строительной готовностью 48%. Есть здания, готовые более чем на 80%, износ всех строений — около 50%.