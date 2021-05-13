После революции началась коллективизация, и в деревне организовали колхоз «Кутузово». Как и во всей округе, коллективизация здесь была насильственной, и крестьяне, как могли, избегали её. Те, кто владел столярным ремеслом, объединялись в мебельные артели, а позже перешли работать на мебельные фабрики в соседней Сходне и в посёлке Крюково. Колхозники обрабатывали поля, выращивали зерновые культуры и овощи — картофель, капусту, свёклу, но хозяйство оставалось бедным — техники было мало, электричества в Кутузове не было.

При советской власти в деревне появилась начальная школа. Разместилась она в бывшем частном доме. Учились в ней деревенские ребятишки до четвертого класса.

В середине 1920-х годов Кутузово было популярным дачным местом, куда приезжали отдохнуть на лето москвичи. В 1926 году в Кутузове, на даче у своих друзей — семейства Понсовых, провёл лето Михаил Булгаков со своей женой Любовью Белозерской, а вместе с ним артисты Рубен Симонов, Всеволод Вербицкий и другие.