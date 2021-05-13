Двадцатый век стал последним в долгой и насыщенной истории деревни Кутузово. За несколько кипучих десятилетий она прошла путь от популярного дачного места, облюбованного московской богемой до… унылой «заброшки» на окраине столичного района. Бывшие жители Кутузова до сих пор с теплотой вспоминают о том, какая жизнь ещё недавно шла в этой живописной деревушке, и с грустью рассказали «Зеленоград.ру», о том, как бесславно всё закончилось.
Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
В начале 20 века деревня Кутузово разрослась — сказывалась близость железнодорожной станции в Крюкове (до неё было всего две версты) и Санкт-Петербургского шоссе (в шести верстах). Как и во всей округе, в последние годы перед революцией в деревне развивались неземледельческие промыслы: столярный, вязальный. Но Первая мировая и гражданская войны, революция 1917 года и политика военного коммунизма свели на нет достижения крестьянских хозяйств и местных кустарей.
После революции началась коллективизация, и в деревне организовали колхоз «Кутузово». Как и во всей округе, коллективизация здесь была насильственной, и крестьяне, как могли, избегали её. Те, кто владел столярным ремеслом, объединялись в мебельные артели, а позже перешли работать на мебельные фабрики в соседней Сходне и в посёлке Крюково. Колхозники обрабатывали поля, выращивали зерновые культуры и овощи — картофель, капусту, свёклу, но хозяйство оставалось бедным — техники было мало, электричества в Кутузове не было.
При советской власти в деревне появилась начальная школа. Разместилась она в бывшем частном доме. Учились в ней деревенские ребятишки до четвертого класса.
В середине 1920-х годов Кутузово было популярным дачным местом, куда приезжали отдохнуть на лето москвичи. В 1926 году в Кутузове, на даче у своих друзей — семейства Понсовых, провёл лето Михаил Булгаков со своей женой Любовью Белозерской, а вместе с ним артисты Рубен Симонов, Всеволод Вербицкий и другие.
Когда началась Великая отечественная война, на поле между Кутузовым и Каменкой установили звукоуловители ПВО, извещавшие о приближении фашистских бомбардировщиков. Налёты начались в июле. По радио подавали сигнал «воздушной тревоги». Каждый вечер раздавался нарастающий гул авиационных моторов и в тёмном небе появлялись силуэты бомбардировщиков, летевших в сторону Москвы — фашисты бомбили авиационные заводы в Химках.
Фронт приблизился вплотную, до Кутузова немцы не дошли буквально километр — 3 декабря 1941 года они заняли соседнюю деревню Каменка и посёлок Крюково, а 8 декабря после тяжелейших боёв отступили.
От артобстрелов деревню, по мнению местных жителей, прикрыл старый моргуновский парк — так называли старый усадебный парк рядом с летней дачей московского купца Алексея Федоровича Моргунова. Его поэтичное описание оставил в своей книге «Грани призвания» театральный художник Борис Кноблок, семья которого жила по соседству, в деревне Каменке: «Сбегает круто от плотины вверх старый берёзовый парк моргуновской усадьбы. Редкие, огромные вековые берёзы осенью щедро засыпают золотым ковром дорожки, их стройный, регулярный порядок давно уже нарушен ветрами и временем, аллеи можно только угадывать по муравьиным кочкам, возвышающимся на месте огромных кряжистых пней. Старый парк скоро совсем исчезнет, уступив место беспорядочной вольной редкой роще…»
Крестьянские дома уцелели, хотя бои шли совсем рядом — после отступления немцев жизнь была трудной, но в Кутузове не голодали. Выручало своё хозяйство: огород, скотина. Кроме работы в колхозе деревенские женщины вязали (кто вручную, кто на вязальных машинах) тёплые вещи и отсылали их на фронт.
После войны деревню электрифицировали. Небольшие колхозы, существовавшие в деревнях по всей округе — в Рузине, в Брехове, в Юрлове, в Кутузове — объединили в одно большое хозяйство — колхоз имени Ленина. Он просуществовал до 1961 года.
В Кутузове открыли одноэтажный деревянный клуб. Там показывали отечественные и трофейные киноленты. Зрители сидели на скамейках, а ребятишки устраивались на полу. По выходным в клубе бывали танцы под проигрыватель, на который ставили пластинки с популярными мелодиями. Иногда в клуб приезжали с концертами артисты из Москвы.
Была в Кутузове и своя библиотека, для которой выделили одну комнату в бывшем доме купца Моргунова. В остальных его комнатах до начала 1970-х годов летом размещался пионерский лагерь. В старом моргуновском парке была дача, куда привозили на лето детей из детских садов.
Как рассказала «Зеленоград.ру» уроженка деревни Рузино Людмила Сидоровна, послевоенная торговля в деревне Кутузово была представлена продовольственной палаткой, находившейся в том же доме, что и сельсовет. Товары — хлеб, сахар, крупы, масло, консервы, очень вкусное ситро (произведенное в поселке Крюково), водку — продавали через окошко, выходившее на улицу. За покупками в эту палатку приходили и жители соседних деревень, где своей торговли не было.
Позже в Кутузове построили кирпичный продовольственный магазин, где кроме продуктов можно было купить и некоторые хозяйственные мелочи, например, алюминиевую посуду, кастрюли, замки. За остальными промтоварами жители ездили на станцию Крюково. В 1980-90-х годах товары в этот магазин привозили из Зеленоградского универсама №40. Жители знали график подвоза и заранее занимали очередь.
В 1961 году колхоз «Кутузово», как и многие окрестные хозяйства, включили в состав совхоза «Крюковский», имевшего мясомолочное направление. В Кутузове специализировались на молочном животноводстве — здесь была небольшая ферма, где содержали стадо коров. На совхозных полях выращивали картофель, пшеницу и кормовые культуры для скота: подсолнечник, кормовую свеклу, кукурузу. В деревне были механические мастерские, стояли трактора. Позже, когда в соседнем Брёхове построили большой животноводческий комплекс, бурёнок из Кутузова перевели туда.
В начале 1970-х годов в Кутузове произошли перемены. Начальную школу закрыли из-за недостатка учеников — детей и педагогов перевели в соседнее Малино, где тоже была школа. Некоторые ребятишки из Кутузова училась там, другие в посёлке Крюково.
Сельский совет, ранее располагавшийся на половине частного дома, переехал в бывшую дачу купца Моргунова на первый этаж. Второй этаж пустовал из-за ветхости. Дом был уже старый, со скрипящими полами и перекошенными дверьми, но денег на ремонт в сельсовете не было.
В середине 1970-х годов во время строительных работ на окраине деревни Кутузово обнаружили тела семи воинов 18-й гвардейской стрелковой дивизии, погибших в боях за Кутузово и Рузино. Их останки поместили в гроб, который поставили в деревенском клубе. Приехали военные, провели траурный митинг. Затем гроб торжественно пронесли по деревне к месту захоронения в братской могиле в пионерском лагере «Спутник» близ деревни Рузино. Над могилой установили памятник: скорбящий воин возлагает венок.
Вскоре Кутузовский клуб обветшал, его закрыли и разобрали на дрова. На рубеже 1980-х годов жители просили вновь открыть в деревне клуб, но получили отказ: «Вас слишком мало».
В Кутузове в то время была одна улица, тянувшаяся вдоль булыжного шоссе, по обеим сторонам которого стояли дома — всего их в деревне было около полусотни. Дорога соединяла Зеленоград с Пятницким шоссе (нынешнее Кутузовское шоссе в обход деревни построили позже, на рубеже веков).
В 1980-х годах жители деревни в основном работали не в совхозе, а на фабриках и заводах — некоторые на мебельных фабриках в Сходне и в Крюкове, другие ездили на работу в Химки, в Москву. А в совхоз нанимались в основном приезжие из других областей, например, из Воронежской.
Те, чьё детство прошло в деревне Кутузово, вспоминают о нём с большой теплотой. «Там был прекрасный лес, летом ходили туда за грибами, зимой на лыжах, — рассказал „Зеленоград.ру“ уроженец Кутузова Сергей. — Было несколько прудов (два из них пожарные), можно было ловить рыбу и купаться. В деревне все друг друга знали. Зимой чистили пруд и играли в хоккей. У нас был большой сад. Росли разные сорта яблок, сливы, смородины, картофель и другие овощи. С детства приучались к труду. Нужно было и почистить зимой дорожки от снега и за водой сходить, да и много других дел по хозяйству. В деревне жилось здорово».
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 февраля 1987 года деревня Кутузово вошла в состав Зеленограда и через считанные годы фактически прекратила свое существование.
По словам уроженки деревни Кутузово Анны Викторовны, произошло это так. В начале 1990-х годов в деревню Кутузово собирались провести газ и уже сделали планы домов. Но потом внезапно объявили по радио, что Кутузово присоединят к Москве. В паспортах местных жителей появился странный адрес, приводивший в недоумение чиновников: «Москва, деревня Кутузово». В развитие деревни перестали вкладывать деньги, от идеи провести газ отказались. По всей деревне стали рыть коллекторы, в результате чего у местных жителей в колодцах пропала вода. Людям приходилось возить воду из города в цистернах. Дорогу сильно разбили. О ремонте не было и речи.
Местные жители считали, что деревню губят намеренно, готовя территорию к новой застройке. Шли разговоры о сносе домов. В 1993 году кутузовцы понимали, что деревня обречена, и некоторые сами стали просить о переселении, поскольку жить в Кутузове стало очень некомфортно. Им выделили квартиры в Зеленограде, заплатили небольшие компенсации за дом и участок, но в 1994-м эти деньги быстро обесценились.
«Зеленоград.ру» благодарит своих читателей и старожилов деревни Кутузово — Татьяну Федоровну Колтневу, Наталью Степченко, Анну Викторовну Александрову, Людмилу Сидоровну Грунт, Сергея Юдина — за помощь в подготовке этой статьи.