Но в 1838 году братья Аксаковы были ещё очень молоды. Старшему, Константину, был 21 год, Григорию — 18, Ивану — 15, а Михаилу — 14 лет.

В письмах к «отесеньке» — так ласково называли в семье отца — юноши Аксаковы восторженно описывают окрестности Кутузова: «Четвертого дня ездили Костя, Гриша, Ваня и я в тележке к Томашевскому. Эта деревня как бы для нас специально сделана: река с рыбою, мельница, дом на горе и рощи. Чудо!» — писал младший из братьев Миша Аксаков.

Ему вторит Иван Аксаков: «…Вчера ездили мы к Томашевскому. Я, Костя и Миша ночевали там и воротились нынче оттуда в его коляске. Что за деревня! Я в жизни своей лучше места не видывал: пруд на реке, а какие виды! Лучше даже, чем в Кунцове».

Григорий Аксаков расписывает отцу все подробности: «…В четверг я, Костя, Ваня и Миша на тележке отправились к Томашевскому в деревню и ехали туда три часа, но зато превосходное месторасположение ея вознаградило нас за усталость. Антон Францович был очень доволен и обрадован нашим приездом и удержал братьев почивать. Но я отправился домой потому, что у меня распухла щека, и я боялся расхвораться у него. Возвращаясь, я встретил двух зайцев, одного — русака пребольшого. Выстрелил в него, но не попал. Другого — беляка — я должно быть хорошо подстрелил… Но по причине чрезвычайной густоты рощи Томашевского мы не могли его найти. Собаки же с нами не было. Прощайте же, дражайший отесенька, целую ручки ваши и молю Бога о вашем здоровье. P. S. У Томашевского потаскали несколько окуньков».