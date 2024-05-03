Началось заметное движение вокруг «Кутузовской слободы» — двух десятков недостроенных коттеджей и таунхаусов на окраине Зеленограда, напротив 23-го микрорайона, которые начали строить двадцать лет назад и давно забросили. Сейчас там вновь появился домик охраны, префектуру обязали огородить территорию «объекта незавершенного строительства». Бывший застройщик признан банкротом, а его имущество — полуразобранные «скелеты» домов и инженерные коммуникации — выставляются на торги. Два открытых аукциона на повышение цены уже прошли неуспешно, третий пройдет уже со снижением цены — оставшееся имущество можно будет купить по дешевке. При этом конкурсный управляющий, пытающийся в ходе банкротства вернуть инвесторам часть их денег, считает, что городская администрация затормаживает появление нового застройщика.
«На территории несостоявшегося ЖК „Кутузовская слобода“ закрыли, наконец ворота, вывезли покосившиеся деревянные домишки, оставшиеся от прежней охраны, поставили новую бытовку для охранника, и он там даже появился» , — написала недавно одна из читательниц «Зеленоград.ру».
Почти одновременно с этим подведомственное префектуре ГБУ «Автодороги ЗелАО» заказало установку двухкилометрового сплошного ограждения вокруг «Кутузовской слободы» — его должны поставить до конца июня. Как стало известно «Зеленоград.ру», предписание на установку ограждения выдала прокуратура.
Границы установки нового забора неизвестны, но внутрь него должны попасть все недостроенные здания, которые за последние годы не охранялись и подвергались разграблению и вандализму. «Я спрашивала префектуру, можно ли всем желающим разбирать натуральную черепицу с крыш домов, ведь там трети черепицы уже нет, — пишет наша читательница. — Мне ответили, что нельзя, и если я там кого-то замечу, звонить в полицию. В сентябре заметила на крыше двух людей, позвонила в 112, а они вызвали наряд».
Возможно, за оградой также окажутся несколько старых домов деревни Кутузово, оставшихся на задворках посёлка. Когда началось строительство коттеджей, хозяева отказались их покидать — часть домов с тех пор сгорели, некоторые стоят заброшенными и понемногу разрушаются, а в других до сих пор живут люди, старожилы деревни. За последние годы они тоже жаловались в префектуру и полицию на хулиганские выходки «несанкционированных» посетителей коттеджного посёлка — зачастую это подростки и молодежь. В частности, были испорчены колодцы и вода в них, которую здесь до сих пор используют в хозяйстве. Один из колодцев управа обновила, второй так и остался разрушенным.
ЖК «Кутузовская слобода» называют 22-м микрорайоном Зеленограда. Решение о её строительстве приняла мэрия Москвы в 2003 году по предложению зеленоградского префекта Анатолия Смирнова, генеральным инвестором утвердили «Зеленоградский инвестиционный фонд» (Фонд «ЗИФ»). 42 дома деревни Кутузово предполагалось снести, жителей выселить и заплатить им компенсации. Выселения сопровождались скандалами, судами, пожарами и прочими инцидентами с разной величиной ущерба.
Но и со строительством коттеджей что-то пошло не так — оно началось в 2007 году, Москва предоставила в аренду 19,2 га под реализацию проекта, но уже в 2008 году возникли проблемы с оплатой работ субподрядчиков и долги городу по аренде земли. Построить и сдать все коттеджи обещали за три года, но уже к 2010 году новый ЖК приобрел репутацию поселка с «мутными перспективами». Потом сроки завершения строительства несколько раз переносили, пока, наконец, к 2014 году стройка не умерла окончательно. Соинвесторы стали требовать возврата денег, и весной 2018 года арбитражный суд признал Фонд «ЗИФ» банкротом, суммарные долги его кредиторам составили 1,6 млрд рублей.
Построенную к тому времени недвижимость (20 зданий — индивидуальные коттеджи и два трехэтажных секционных дома с выполненной внешней отделкой, так и не сданные в эксплуатацию, но в относительно неплохом состоянии), Фонд «ЗИФ» попытался передать в счет долга своему генеральному инвестору, ООО «Партнер». Однако позже эта сделка была аннулирована через суд по инициативе конкурсного управляющего Фонда «ЗИФ», который счел необходимым вернуть недвижимость банкроту, чтобы затем реализовать и пустить на погашение долгов всего реестра кредиторов.
С 2017 по 2021 год здания под управлением ООО «Партнер» не сохранялись должным образом и не были законсервированы, с фирмы также взыскали убытки. Как минимум с 2020 года поселок стоял без охраны.
К концу 2023 года все имущество Фонда «ЗИФ» было инвентаризировано и оценено в 879 млн рублей, в том числе сети водопровода и канализации, которые проложили между домами. В феврале и апреле нынешнего года прошли два открытых аукциона по продаже 20 зданий и лота с инженерными коммуникациями — они закончились ничем в связи с отсутствием заявок.
Следующие торги состоятся с 28 мая по 15 июля в другом формате — публичного предложения с последовательным снижением цен на лоты (на 9% каждые три рабочих дня). Таким образом, за весь период торгов стоимость каждого из 21 лота может упасть на 90%, если только покупатели не объявятся раньше. Самое большое здание из выставленных на продажу — трехэтажный «блокированный жилой дом» (корпус 2227) общей площадью почти 2000 кв.метров с начальной ценой в 147,6 млн рублей и строительной готовностью 53%. Самое маленькое — индивидуальный коттедж (корпус 2236) общей площадью 237,17 кв.метров с начальной ценой в 17,5 млн рублей и строительной готовностью 48%. Есть здания и со строительной готовностью более 80%, износ всех строений — около 50%.
Что касается земельных участков, сейчас вся земля коттеджного посёлка по-прежнему принадлежит Москве и не размежевана под домами.
«Недвижимое имущество продается отдельными лотами с целью привлечения большего количества участников к торгам, — пояснил „Зеленоград.ру“ конкурсный управляющий Фонда „ЗИФ“ Роберт Миннахметов. — В настоящее время, приобретая недвижимый объект возможно оформить земельный участок под домом — „пятно застройки“, в соответствии со статьей 287.3 ГК РФ собственник здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного участка. Таким образом у новых покупателей (инвесторов) появится преимущественная возможность оформить земельные отношения. Конечно же после проведения размежевания земельного участка».
По информации Миннахметова, у конкурсных кредиторов обанкротившегося Фонда «ЗИФ» есть мнение, что именно единый застройщик приобретет все дома, проведет размежевание земли и оформит земельные отношения, доведет проект до конца или реализует новый проект на месте застройки, так как на сегодняшний день организации банкроту это сделать не удается.
«Мы давно просим мэрию Москвы и администрацию Зеленограда урегулировать отношения с землей в комплексе под 21 объект недвижимости — оформить право аренды на земельный участок, — рассказывает Роберт Миннахметов. — Если бы это было сделано, то инвесторы уже давно смогли бы осуществить план по покупке данного имущества и строительства „города-сада“, но нынешний собственник земли всеми возможными силами затормаживает исполнение данного проекта в жизнь. Мы рассматривали разные варианты. Был найден застройщик, который ведет строительство по всему Зеленограду, и проведены переговоры на покупку всего комплекса. При этом мы предлагали застройщику решить вопрос с урегулированием земельных отношений, а именно оформить договор аренды земельного участка с застройщиком. Но, к сожалению, и этот вариант не смогли осуществить. На протяжении двух лет мы регулярно проводим совещания с администрациями разных уровней, и никто не желает решить вопрос с предоставлением земельного участка для завершения строительства или привлечения застройщика».
В случае, если до 15 июля недвижимость «Кутузовской слободы» не будет реализована на торгах, её дальнейшую судьбу будут определять конкурсные кредиторы Фонда «ЗИФ».