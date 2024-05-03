Коттеджи и их продажа

ЖК «Кутузовская слобода» называют 22-м микрорайоном Зеленограда. Решение о её строительстве приняла мэрия Москвы в 2003 году по предложению зеленоградского префекта Анатолия Смирнова, генеральным инвестором утвердили «Зеленоградский инвестиционный фонд» (Фонд «ЗИФ»). 42 дома деревни Кутузово предполагалось снести, жителей выселить и заплатить им компенсации. Выселения сопровождались скандалами, судами, пожарами и прочими инцидентами с разной величиной ущерба.

Но и со строительством коттеджей что-то пошло не так — оно началось в 2007 году, Москва предоставила в аренду 19,2 га под реализацию проекта, но уже в 2008 году возникли проблемы с оплатой работ субподрядчиков и долги городу по аренде земли. Построить и сдать все коттеджи обещали за три года, но уже к 2010 году новый ЖК приобрел репутацию поселка с «мутными перспективами». Потом сроки завершения строительства несколько раз переносили, пока, наконец, к 2014 году стройка не умерла окончательно. Соинвесторы стали требовать возврата денег, и весной 2018 года арбитражный суд признал Фонд «ЗИФ» банкротом, суммарные долги его кредиторам составили 1,6 млрд рублей.

Построенную к тому времени недвижимость (20 зданий — индивидуальные коттеджи и два трехэтажных секционных дома с выполненной внешней отделкой, так и не сданные в эксплуатацию, но в относительно неплохом состоянии), Фонд «ЗИФ» попытался передать в счет долга своему генеральному инвестору, ООО «Партнер». Однако позже эта сделка была аннулирована через суд по инициативе конкурсного управляющего Фонда «ЗИФ», который счел необходимым вернуть недвижимость банкроту, чтобы затем реализовать и пустить на погашение долгов всего реестра кредиторов.

С 2017 по 2021 год здания под управлением ООО «Партнер» не сохранялись должным образом и не были законсервированы, с фирмы также взыскали убытки. Как минимум с 2020 года поселок стоял без охраны.

К концу 2023 года все имущество Фонда «ЗИФ» было инвентаризировано и оценено в 879 млн рублей, в том числе сети водопровода и канализации, которые проложили между домами. В феврале и апреле нынешнего года прошли два открытых аукциона по продаже 20 зданий и лота с инженерными коммуникациями — они закончились ничем в связи с отсутствием заявок.

Следующие торги состоятся с 28 мая по 15 июля в другом формате — публичного предложения с последовательным снижением цен на лоты (на 9% каждые три рабочих дня). Таким образом, за весь период торгов стоимость каждого из 21 лота может упасть на 90%, если только покупатели не объявятся раньше. Самое большое здание из выставленных на продажу — трехэтажный «блокированный жилой дом» (корпус 2227) общей площадью почти 2000 кв.метров с начальной ценой в 147,6 млн рублей и строительной готовностью 53%. Самое маленькое — индивидуальный коттедж (корпус 2236) общей площадью 237,17 кв.метров с начальной ценой в 17,5 млн рублей и строительной готовностью 48%. Есть здания и со строительной готовностью более 80%, износ всех строений — около 50%.

Что касается земельных участков, сейчас вся земля коттеджного посёлка по-прежнему принадлежит Москве и не размежевана под домами.