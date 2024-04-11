Участок значится во внутренних документах мэрии как «КРТ Зеленоград». Судя по схеме, площадь участка около 20 гектар — примерно такая же, как отданная под жилую застройку в КРТ Малино на пять тысяч человек.

Границы участка — Георгиевский проспект, Кутузовское шоссе, проезд 687, через дорогу — 23-й микрорайон. Большая часть — это заросшая деревьями долина Кутузовского ручья, на котором находятся два пруда, а также промзона с небольшими постройками — гаражи, автосервисы.

В департаменте городского имущества «Зеленоград.ру» подтвердили, что это потенциальный участок для комплексного развития территории. Когда и в каком виде он будет реализован, пока неизвестно, но решится это может «в любой момент». На официальной карте КРТ в Зеленограде его пока нет, там только три зоны под застройку — жилую в промзоне Малино, производственную в Алабушево и на Восточной коммунальной зоне.

КРТ — проект мэрии по развитию бывших промышленных и неэффективно используемых земельных участков, также называемый трансформацией депрессивных территорий. «Заброшенные промзоны, недостроенные объекты, пустые участки и незастроенные территории превратятся в современные районы, где будет комфортно и престижно жить, работать и проводить время», говорится на сайте проекта.

На соседнем с «КРТ Зеленоград» участке находятся давно заброшенные недостроенные коттеджи — несостоявшийся ЖК «Кутузовская слобода» или 22 микрорайон. Они имеют статус объектов незавершенного строительства. То есть, это тоже потенциальный жилой квартал.