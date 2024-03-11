Определён застройщик промзоны Малино. Здесь будет новый жилой квартал на пять тысяч человек 11.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Мэрия провела торги на право застройки территории площадью 17,7 гектаров, расположенной в новом городе между Заводской улицей и железной дорогой, северней 23-го микрорайона. Победитель связан с крупной компанией, строящей жилые комплексы в Москве и Подмосковье. Договор с инвестором заключат на восемь лет — за это время в промзоне Малино должны много чего построить.

Район расположен примерно посередине между станциями МЦД Крюково и Малино. По проекту, здесь построят 16 жилых домов, из них два 30-этажных дома и два 24-этажных. Остальные — не ниже девяти этажей (на схеме жилые здания отмечены красным). Также построят:

  • Торгово-развлекательный центр, в состав которого войдет спорткомплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта
  • Школу на 400 мест, детский сад на 200 мест и объект дополнительного образования (по разным версиям — художественная школа или центр развития детского творчества)
  • Офисные здания и гаражи (в каком виде, пока непонятно)
  • Пожарное депо
  • Отведены участки и под научно-промышленное назначение. Официально говорят, что построят технопарк
  • Улично-дорожную сеть внутри нового квартала
  • Отдельным проектом рядом планируют построить пешеходный переход в 8-м микрорайон.

Будущая застройка проходит по московской программе комплексного развития «бывших промышленных и других неэффективно используемых территорий» (КРТ). Общий объем перспективного строительства составляет около 364 тысяч квадратных метров, 168 тысяч из которых — жильё, в том числе 16 тыс. кв.м по программе реновации. Остальное — социальные и общественно-деловые здания. В Зеленограде после заселения нового ЖК прибавится примерно пять тысяч человек.

«Инвестиции в редевелопмент площадки составят 30 миллиардов рублей, благодаря реализации проекта будет создано свыше пяти тысяч рабочих мест», говорили в мэрии.

Единственным участником торгов на право застройки стало ООО «СЗ Проксима» — микропредприятие, связанное через учредителя с крупным застройщиком «Гранель». Эта группа компаний строит и продаёт ЖК, преимущественно в Москве и области. Входит, как сама сообщает, в топ-15 застройщиков России. На аукцион пришла еще одна компания, связанная с девелопером Level Group (тоже строит ЖК). Но её не допустили к участию из-за из-за отсутствия необходимых для обеспечения заявки денег на специальном счете. Поэтому стартовая цена сделки — 89,7 миллионов рублей — не снижена. Это плата за право освоить участок. Аукцион должен был пройти 12 марта, но итоги почему-то подвели досрочно — возможно, из-за единственного участника.

Промзону Малино в полной мере бывшей назвать нельзя, здесь еще остались действующие склады, производства, офисы. В мэрии этого не отрицают и пишут в пресс-релизах: «Сейчас там расположены автомастерские, склады, а также несколько объектов недвижимости, не используемых по прямому назначению». Запланирован снос или реконструкция более 50-ти зданий. По данным мэрии, существующая застройка занимает 41,4 тысячи кв.м, есть 449 правообладателей. Выкуп земельно-имущественного комплекса (ЗИК) оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Перечень строений под снос или реконструкцию — по ссылке.

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Метки:
жилищное строительство, промзона малино
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