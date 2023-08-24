Фактически переход построят между промзоной с гаражами, складами и остатками частных домов и окраиной 8-го микрорайона. Но недалеко от промзоны находится 23-й микрорайон, плюс на эту территорию у властей большие планы - здесь намерены построить полтора десятка многоквартирных домов, по сути - новый микрорайон примерно на пять тысяч жителей.

В 460 метрах от будущего перехода через пути находится Старокрюковский проезд — старый мост через ОЖД. По нему тоже можно перейти из старого города в новый, но для пешеходов этот путь неудобен из-за очень узкого тротуара. Фонд "Городские проекты" предлагал расширить тротуары за счет небольшого сужения полос и отбойника, но пока эта идея не нашла поддержки у властей.

Когда могут построить новый переход, неизвестно. Но, вероятно, можно ориентироваться на ход освоение территории под застройку. Ближайший его эта - подготовка проекта планировки территории, которая должна быть закончена к концу года. Публичного обсуждения проектов планировки территорийне будет — такую форму общения народа с властью отменили. Но можно обращаться в правительство Москвы с просьбами и предложениями.