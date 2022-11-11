В какие сроки это построят

На подготовку проекта планировки территории даётся год. Сроки сноса и строительства сейчас неизвестны — пока опубликован только проект решения «о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в производственной зоне „Малино“». В нём утверждается строительство на участке площадью 17,7 гектара.

Строить будет инвестор. Объем инвестиций в проект оценивается в 30 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — в 1,7 миллиарда рублей в год.