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Жилой район сделают из промзоны Малино — построят дома примерно на пять тысяч человек и социальные объекты 11.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Правительство Москвы решило «комплексно развивать» территорию между Заводской улицей и железной дорогой, между 19-м, 23-м и 8-м микрорайонами. Сейчас там расположены в основном старые постройки, а в них — склады, гаражи, мастерские, производства, офисы и прочее. Теперь решено строить там жилые дома примерно на пять тысяч человек, школу, детский сад, торгово-развлекательный комплекс, бассейн, производственные здания, пожарное депо. Больше сорока существующих строений снесут или реконструируют.

Жилье

Общая площадь жилой застройки — 168 тысяч квадратных метров. Из них по программе реновации — переселения жителей из старых, подлежащих сносу домов — 16,8 тыс. кв.м. То есть, примерно десять домов (этажей 12-15), один из них для переселенцев. Число жителей нового района пока неизвестно, но исходя из площади застройки это может быть около пяти тысяч человек.

Социальные объекты

Будет детский сад на 200 мест и школа на 400. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом экстремальных видов спорта площадью не меньше пяти тысяч кв.м планируют разместить в торгово-развлекательном комплексе. Также планируется строительство центра развития детского творчества, технопарка, магазинов, кафе и офисных зданий.

Рабочие места

Всего планируется возвести более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, «благодаря чему в городе появится свыше пяти тысяч новых рабочих мест», посчитал заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Что будет с существующими зданиями

Существующие постройки подлежат сносу или реконструкции. Всё вместе это называется редевелопментом (перепрофилированием, преобразованием) территории. Его смогут провести владельцы недвижимости, городской оператор или инвестор, пришедший по результатам торгов. В последних двух случаях собственникам построек компенсируют их рыночную стоимость.

В какие сроки это построят

На подготовку проекта планировки территории даётся год. Сроки сноса и строительства сейчас неизвестны — пока опубликован только проект решения «о комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной в производственной зоне „Малино“». В нём утверждается строительство на участке площадью 17,7 гектара.

Строить будет инвестор. Объем инвестиций в проект оценивается в 30 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — в 1,7 миллиарда рублей в год.

Почему выбрали этот участок

Вероятно потому, что в мэрии считают его «неэффективно используемой территорией» — именно по такому критерию промзоны попадают под реорганизацию. Заброшенные предприятия и промзоны, где нерационально используются земельные участки, согласно концепции развития, хотят превратить в современные районы с жилыми домами, производством, социальной инфраструктурой. Промзоны — основной резерв для развития города, на них суммарно приходится около 17% «старой» Москвы.

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Метки:
жилищное строительство, промзона малино
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Обсуждение
A T
2 часа назад
О как. Ну так-то да, спальники с торговыми центрами, очевидно, используют участки рациональнее, чем предприятия и промзоны. Пока те производства создадут - а прежде заинтересованным придётся как минимум искать и привлекать много денег, запустят, выведут на безубыточность и прибыль, и то всё с рисками и не 100 % успешно, профит от продаж квартир в каких-нибудь очередных ЖК Пердяевка Парк, Кукуево-сити и т.п. уже будет.
-
Что же это за район, что в нём появится на таком пространстве больше 5 тысяч рабочих мест? Кстати, как там, те 11 или сколько там хотели тысяч рабочих мест в строящемся ЖК на Георгиевском проспекте уже обеспечили, что принялись считать за Малино? А то мимо прохожу или проезжаю - стройка...
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