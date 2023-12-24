Московские власти начали поиск частного инвестора для застройки территории между Заводской и Железнодорожной улицей. По сути это будет новый зеленоградский микрорайон. Здесь решено строить высотные жилые дома, школу, детский сад, торговый центр, спорткомплекс и многое другое.

Будущая застройка проходит по московской программе комплексного развития «бывших промышленных и других неэффективно используемых территорий». Промзону Малино в полной мере бывшей назвать нельзя, здесь еще работают склады, мастерские, производства, офисы. Проектом запланирован снос или реконструкция более 50-ти зданий. По данным мэрии, существующая застройка занимает 41,4 тысячи кв.м, есть 449 правообладателей. Выкуп земельно-имущественного комплекса (ЗИК) оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Перечень строений под снос или реконструкцию — по ссылке.

Заявки на участие в торгах на право застройки промзоны Малино принимаются до 29 февраля, сам аукцион пройдет 12 марта, начальная сумма сделки — 89,7 миллионов рублей. В аукционе могут принять участие все заинтересованные лица, в том числе региональные инвесторы, но есть определенные требования. Основное — «наличие опыта в возведении капитальных объектов за последние пять лет в совокупном объеме не меньше 10 процентов от объема строительства, предусмотренного решением о комплексном развитии территорий». А общий объем строительства в промзоне Малино на участке площадью 17,7 Га составляет около 364 тысяч квадратных метров. Из них 168 тыс. кв. м — жильё, в том числе 16 тыс. кв.м — по программе реновации. Социально и общественно-деловые объекты — 195,6 тыс. кв. м.

С победителем заключат договор на комплексную застройку промзоны сроком на восемь лет. В течение месяца после заключения договора инвестор должен представить властям проект очередности ввода в эксплуатацию жилья и нежилых зданий. Затем в течение года — документацию по планировке территории, включая изъятие земельных участков, с учетом проекта планировки строительства дорог и инженерных коммуникаций. Это проект был призван связать 23-й микрорайон с остальным Зеленоградом, и в полной мере не реализован до сих пор. Занимается им город. После предоставления документации власти будут её рассматривать и согласовывать. Сроки самого строительства пока неизвестны.