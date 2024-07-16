Участок между зданием УВД и колонией на улице Панфилова отдан в бессрочное пользование федеральной службе исполнения наказаний. Здесь планируется построить ведомственный высотный дом на 120 квартир. Возле дома устроят местный проезд и тротуар, территорию огородят забором. По проекту, для стройки надо вырубить 103 дерева и 189 кустов, а взамен посадить десять деревьев и разбить газоны. Остальную утраченную зелень компенсируют городу, как можно понять из документации, деньгами. С вырубки и должна была начаться стройка в этом месяце.

Высотку построят на месте старых двухэтажных домов, снесенных в 2020 году. Раньше здесь жили сотрудники зеленоградской колонии-поселения №2 и следственного изолятора №12, затем их расселили, а дома со временем стали руинами. Строить новое жильё на этом месте планировали еще 19 лет назад: тогда бывший мэр Москвы Юрий Лужков издал распоряжение о строительстве дома для сотрудников УВД и ФСИН. Предполагалось, что дом будет в собственности города, а жилье в нем получат очередники из этих ведомств. Но в 2009-м распоряжение отменили «в связи с невозможностью использования части земельного участка». ФСИН хотела увеличить свой участок, но с УВД по этому поводу не договорилась, пояснили это решение в зеленоградской администрации.

Любопытно, что буквально через дорогу, на улице Гоголя, новые жилые дома строить нельзя из-за ужесточившихся требований санитарно-защитной зоны пенитенциарных учреждений. На ведомственное жильё эти требования, видимо, не распространяются.