К депутату обратилась некая Светлана Невежина и рассказала о «крайне негативной реакции», которая вызвала отмена мигающего зеленого сигнала светофора. Она утверждает, что «жители Зеленограда просят возврата мигающего зеленого, считая, что это поможет восстановить безопасность дорог и обеспечить понятную и однозначную сигнализацию для всех участников движения»

Депутат же в свою очередь про саму проблему не высказывается, а просто просит «рассмотреть обращение, дать ответ заявителю и направить ему копию». Несложно предположить, что ЦОДД ответит депутату — подобные ответы уже получали и жители, и зеленоградский депутат в Мосгордуме, и префектура.

Автор обращения — Светлана Невежина — активист зеленоградского отделения партии «Справедливая Россия» и, возможно, будет выдвинута партией, как зеленоградский кандидат на предстоящий выборах в Мосгордуму. Этот же вопрос она поднимала на внутрипартийных дебатах, утверждая, что любое московское новшество тестируют в Зеленограде. Раньше Невежина отправляла депутату похожее обращение по поводу тарифов на платной дороге М-11.

Почему для депутатских запросов она выбрала именно эти темы, непонятно. Всё это похоже на попытку оседлать популярную тему перед выборами, чем на системное решение проблем.

Когда ЦОДД обнародует окончательное решение по эксперименту с отменой мигающего зеленого, неизвестно. Возможно, через год после его начала, есть в октябре — по крайней мере за это время соберется полноценная статистика.