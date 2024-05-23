Депутат партии в Госдуме Дмитрий Гусев (баллотировался в мэры Москвы) написал письмо министру транспорта, в котором просит: «Дать поручение рассмотреть возможность снижение платы за проезд для жителей Зеленограда и Солнечногорска и предоставление льготного (бесплатного) проезда для многодетных, пенсионеров, инвалидов, участников СВО и членов их семей»
При этом Гусев утверждает, что для жителей Зеленограда и Солнечногорска «добраться домой стало возможно только по платной дороге», а причина этого — «установка компанией Автодор пунктов взимания платы за проезд». Это не соответствует действительности — есть альтернативные бесплатные дороги (Ленинградское или Пятницкое шоссе), а обслуживает участок М-11 от Москвы до Солнечногорска другая компания — не «Автодор», а СЗКК.
Как бы там ни было, «Справедливая Россия» пытается перехватить идею депутата Мосгордумы от «Единой России» Андрея Титова, который уже пять лет пытается разными способами побороться за справедливость в деле стоимости проезда по М-11. Все попытки оказались неудачными и последняя его инициатива — явно приуроченная к предстоящим в сентябре перевыборам — денонсация концессионного соглашения, то есть, фактически, отказ от исполнения действующего договора с условиями коммерческого использования дороги. Титов тоже попросил об этом Госдуму. И зеленоградское отделение «Справедливой России» тоже просило об этом же.
Непонятно, почему ареной борьбы за голоса зеленоградцев на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму решили выбрать тарифы на М-11. Будто нет других проблем в городе вообще или, в частности, с транспортом.