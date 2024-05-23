Депутат партии в Госдуме Дмитрий Гусев (баллотировался в мэры Москвы) написал письмо министру транспорта, в котором просит: «Дать поручение рассмотреть возможность снижение платы за проезд для жителей Зеленограда и Солнечногорска и предоставление льготного (бесплатного) проезда для многодетных, пенсионеров, инвалидов, участников СВО и членов их семей»

При этом Гусев утверждает, что для жителей Зеленограда и Солнечногорска «добраться домой стало возможно только по платной дороге», а причина этого — «установка компанией Автодор пунктов взимания платы за проезд». Это не соответствует действительности — есть альтернативные бесплатные дороги (Ленинградское или Пятницкое шоссе), а обслуживает участок М-11 от Москвы до Солнечногорска другая компания — не «Автодор», а СЗКК.