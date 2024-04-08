Невнятное сообщение ЦОДД о сворачивании эксперимента по отмене зеленого мигания (с формулировкой «принято решение о завершении мероприятий») не давал ответа, чем всё-таки этот эксперимент закончится. В каком режиме будут работать светофоры после 1-го мая?

«Зеленоград.ру» прямо спросил об этом у ЦОДД и получил ещё более невнятный и уклончивый ответ: «Результаты эксперимента будут опубликованы на официальном сайте ЦОДД». Да, это весь ответ.

Что за сюрприз готовит ЦОДД, непонятно. Мы спросили читателей нашего телеграм-канала: 41% считают, что зеленый мигающий вернут, почти столько же (39%) — не вернут. Десять процентов респондентов считают, что на части светофоров зеленое мигание вернут, а на части нет. А ещё десять процентов думает, что какие-то изменения будут, но у них нет идей, что именно. В опросе приняло участие около 1800 человек.