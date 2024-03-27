«ГКУ ЦОДД принято решение о завершении мероприятий, в результате которых была произведена отмена зеленого мигающего сигнала транспортных светофоров, и установлен срок их окончания 1 мая 2024 года», сказано в письме ЦОДД в ответ на обращение жителя.
Что значит это «завершение мероприятий», точно непонятно. То ли всё вернут, как было до эксперимента, то ли действующий сейчас режим светофоров оставят навсегда.
«Зеленоград.ру» запросил разъяснений в ЦОДД. Когда получим их, вернемся с уточнениями.
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