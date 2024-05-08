Начнут ли отключения горячей воды в районе Крюково с 14 мая зависит от того, когда мэрия решит отключить отопление, которое вернули из-за холодной погоды.

При работающем отоплении затруднительно проводить главный элемент летних профилактических работ на тепловых сетях — гидравлические испытания трубопроводов. Для этого нужно выводить из эксплуатации участки тепловых сетей и снижать в них температуру воды, чтобы затем поднять давление и проверить на прочность.

Сколько времени в домах ещё будут топить, зависит от погоды — подача тепла продолжится «до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха», говорил мэр Собянин. По регламенту отопление отключают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет составлять 8 градусов и выше.

В среду и четверг по прогнозу не выше 5 градусов, в пятницу до +10, но потом температура снова начнет снижаться — 14 мая, когда должны начать отключать горячую воду, максимальная температура +7.

Вообще, отключение горячей воды в мае — многолетний предмет споров. Префектура неоднократно просила МОЭК не отключать горячую воду в мае, но там отказывались, говоря, что иначе не успевают всё сделать за лето. Хотя в 2020 году, во время эпидемии ковида. отключения начались вообще в июле, но этот опыт оказался для МОЭК слишком травмирующим: персонал работал круглосуточно, в выходные и праздники, пришлось увеличить количество работников и продолжительность рабочего дня.

«Зеленоград.ру» спросил в МОЭКе о возможности переноса отключения горячей воды. Сообщим, когда получим ответ