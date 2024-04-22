О сильном грохоте или взрыве сообщили жители 4-го микрорайона в ночь на воскресенье. После этого на стройплощадку бывшего «аквапарка» приехало много пожарных 22.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Первые сообщения о происшествии появились в чате района примерно в 23:50, затем повторились примерно в 1:08. А в 1:25 на стройплощадке было много машин. На видео местной жительницы видны только машины с мигалками, но огня или дыма нет. Пресс-служба московского МЧС на момент публикации не смогла предоставить детали происшествия.

В середине апреля возобновились работы в здании бывшего «аквапарка» на Березовой аллее — демонтировали фасад и кровлю. Это началась переделка долгостроя в социальный центр. Работы ведёт компания «РусТрест» — в прошлом году она получила контракт стоимостью полмиллиарда рублей на комплексное обследование состояния здания, разработку проекта и собственно строительные работы. Если всё пойдет по плану, доделать все работы должны в конце года.

Большую поляну между прудом и Березовой аллее 22 года назад отдали под строительство двух зданий — развлекательного центра и аквапарка. В итоге инвестор построил первое здание и обанкротился. Здание в итоге досталось мэрии, которая решила сделать в нем некий социальный центр ещё в три года назад, но и этот процесс затянулся. Что именно будет в будущем социальном центре, пока в деталях неизвестно.

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Метки:
микрорайон 4, аквапарк
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