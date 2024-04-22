В середине апреля возобновились работы в здании бывшего «аквапарка» на Березовой аллее — демонтировали фасад и кровлю. Это началась переделка долгостроя в социальный центр. Работы ведёт компания «РусТрест» — в прошлом году она получила контракт стоимостью полмиллиарда рублей на комплексное обследование состояния здания, разработку проекта и собственно строительные работы. Если всё пойдет по плану, доделать все работы должны в конце года.

Большую поляну между прудом и Березовой аллее 22 года назад отдали под строительство двух зданий — развлекательного центра и аквапарка. В итоге инвестор построил первое здание и обанкротился. Здание в итоге досталось мэрии, которая решила сделать в нем некий социальный центр ещё в три года назад, но и этот процесс затянулся. Что именно будет в будущем социальном центре, пока в деталях неизвестно.