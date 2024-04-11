Застройщика ЖК «Зеленоград Ривьера» на улице Полагушина привлекут к ответственности за нарушения при строительстве 11.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Во время внеплановой выездной проверки Комитет строительного надзора подтвердил жалобы местных жителей: отсутствуют временные проезды (припаркованные грузовики перекрывали дороги общего пользования), грязь вытекает со стройплощадки, нет ограждения стройплощадки, а также нарушают технику безопасности.

В отношении застройщика ООО «Стройинновация», а также виновного должностного лица возбудят административные дела о нарушениях обязательных требований в области строительства (часть 1 статьи 9.4 КоАП РФ). Наказание — штраф. Для должностного лица 20-30 тысяч рублей, для юридического — 100-300 тысяч.

Местным жителям важно, чтобы эта точечная застройка не мешала им жить и нарушения прекратились. В чатах 2 и 4 микрорайонов они продолжают сообщать о плохо организованной мойки колёс грузовиков, которые разносят грязь по окрестностям.

«Грязюка стекается на пешеходный переход и там настаивается, еле прошла сегодня, натурально болото», пишет Nonbulka. «Вчера перекрыли проход по тротуару вдоль стройки оградительной лентой, предупреждающих знаков нет, обход не организован», добавляет Любовь.

Пользователь DSB призывает соседей не только писать в чат, но и действовать: «Давайте все вместе навалимся и заставим застройщика поставить нормальную стационарную мойку для колёс! Привезли бочку со шлангом, наняли трактор, который ползает и щеткой размазывает всю грязь по улице. Невозможно ни пройти, ни проехать не запачкавшись». Он призывает звонить в управу района Матушкино 8-495-536-05-05.

При этом и Мосгостройнадзор продолжает проверку — она закончится 16 апреля. Оставить им жалобу можно через электронную приемную или через единый номер мэрии 8-495-777-77-77.

Интересующиеся покупкой квартиры в новом ЖК «Зеленоград Ривьера» собираются в телеграм-чате @zel_riviera

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Метки:
микрорайон 4, микрорайон 2, жк зеленоградская ривьера
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