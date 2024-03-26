«Выезжаешь из двора, и на твоей полосе машина, объезжающая грузовик, — объясняет Татьяна. — И из гаража выехать сложно». «Ещё и пешеходный переход рядом, и дети из школы идут в это время», — добавляет Анастасия.

Она позвонила в ГИБДД, там сказали, что знают о проблеме и экипаж приедет, «когда освободится». Татьяна призывает соседей активно жаловаться на загрузку улицы Полагушина строительной техникой, иначе за два с лишним года стройки проезд сделают «вообще невыносимым»

ЖК «Зеленоград Ривьера» строят во 2-м микрорайоне. Для интересующихся покупкой квартир в новом ЖК есть чат в телеграме.