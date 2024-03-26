«Дорога перекрыта грузовиками со стройматериалами. Все их объезжают по встречке. Только что чуть не произошло ДТП на выезде из корпуса 417-418», рассказала Татьяна в чате района.
На фото видно, что грузовики перекрывают обе полосы узкой дороги и машинам приходится лавировать между ними.
«Выезжаешь из двора, и на твоей полосе машина, объезжающая грузовик, — объясняет Татьяна. — И из гаража выехать сложно». «Ещё и пешеходный переход рядом, и дети из школы идут в это время», — добавляет Анастасия.
Она позвонила в ГИБДД, там сказали, что знают о проблеме и экипаж приедет, «когда освободится». Татьяна призывает соседей активно жаловаться на загрузку улицы Полагушина строительной техникой, иначе за два с лишним года стройки проезд сделают «вообще невыносимым»
ЖК «Зеленоград Ривьера» строят во 2-м микрорайоне. Для интересующихся покупкой квартир в новом ЖК есть чат в телеграме.