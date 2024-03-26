Строители дома на улице Полагушина провоцируют аварии, перекрывая узкую дорогу 26.03.2024 ZELENOGRAD.RU

«Дорога перекрыта грузовиками со стройматериалами. Все их объезжают по встречке. Только что чуть не произошло ДТП на выезде из корпуса 417-418», рассказала Татьяна в чате района.

На фото видно, что грузовики перекрывают обе полосы узкой дороги и машинам приходится лавировать между ними.

«Выезжаешь из двора, и на твоей полосе машина, объезжающая грузовик, — объясняет Татьяна. — И из гаража выехать сложно». «Ещё и пешеходный переход рядом, и дети из школы идут в это время», — добавляет Анастасия.

Она позвонила в ГИБДД, там сказали, что знают о проблеме и экипаж приедет, «когда освободится». Татьяна призывает соседей активно жаловаться на загрузку улицы Полагушина строительной техникой, иначе за два с лишним года стройки проезд сделают «вообще невыносимым»

ЖК «Зеленоград Ривьера» строят во 2-м микрорайоне. Для интересующихся покупкой квартир в новом ЖК есть чат в телеграме.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 4, микрорайон 2, улица лётчика полагушина, жк зеленоградская ривьера
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