В среду огородили стройплощадку, а в четверг уже начала ездить техника, сообщили местные жители в телеграм-чате zel_riviera. Возможно, сейчас строят ещё не сам дом, а компания «Россети» прокладывает инженерные коммуникации для него.

Разрешение на строительство застройщик, входящий в группу компаний «СтройИнновация», получил на прошлой неделе. На улице Лётчика Полагушина, между поликлиникой и паркингом, он построит три 14-этажных и один 15-этажный дом. Сейчас началось строительство «дома с подземной автостоянкой на земельном участке 226/2».

Продажи пока не начались. Достоверной информации о квартирах, планировках и стоимости пока нет.