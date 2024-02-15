Разрешение на строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный на улице Лётчика Полагушина выдал московский комитет строительного надзора. Группа компаний «СтройИнновация» планирует построить на участке между поликлиникой и паркингом три 14-этажных и один 15-этажный дом.
Достоверной информации о квартирах, планировках, стоимости и начале продаж пока нет.
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