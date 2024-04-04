Заключен очередной контракт (уже пятый), чтобы все-таки закончить многолетний ремонт Фирсановского моста 04.04.2024 ZELENOGRAD.RU

«Гормост» заключил договор на завершение капремонта автомобильного моста через реку Сходня, тянущегося уже четвертый год. Это пятая попытка реконструкции с четвёртым подрядчиком. На производство работ даётся четыре месяца.

Предстоит смонтировать пролёт левой части моста, ограждения, уложить асфальт, выполнить благоустройства территории. Работать будет «Геоком-строй». Организация стала четвертой в ряду подрядчиков капремонта моста. С ней рекордно быстро расторгли предыдущий контракт — из-за отсутствия балки для пролёта моста. Но, видимо, это было формальностью, поскольку компания вернулась и стала единственным участником пятого конкурса на капремонт Фирсановского моста.

В процессе работ потребуется перекрывать одну полосу на мосту и вводить реверсивное движение.

Капремонт начался еще в 2020 году. Подрядчики по заказу «Гормоста» успели реконструировать только правую часть сооружения, а затем работы встали из-за отсутствия нужных конструкций для левой. Причиной называли загруженность российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Конструкции — балки и ортотропные плиты — ждали с 2022 года. Наконец они изготовлены, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ в феврале. На завершение работ выделено 11,6 миллионов рублей, такая же сумма была в прошлой закупке в октябре.

Хроника ремонта моста

Первая попытка. В 2020 году компания «Стройкапитал» занималась сборкой и сваркой пролетного строения на Фирсановском мосту. Работы были выполнены «с многочисленными дефектами, являющимися недопустимыми», говорится в протоколе совещания у заказчика ремонта «Гормоста». Грубые нарушения допущены в самих сварных соединениях. В итоге «смонтированный участок пролетного строения деформирован, вследствие чего полное опирание всех балок на опорные части невозможно». Судя по описанию, после такого монтажа пролет или его часть могли просто рухнуть.

Вторая попытка. Со «Стройкапиталом» договор расторгли в одностороннем порядке, затем был долгий перерыв. Потом «Гормост» заключил договор с ООО «ТамбовИнвестСтрой». В ноябре прошлого года в «Гормосте» посетовали, что с новой организацией тоже начались проблемы — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта. На деле организации пришлось демонтировать уже собранное сооружение, разбирать балки, заново собирать их и приваривать к плите пролета. При этом в договоре были прописаны четкие сроки выполнения работ, но подрядчику пришлось ждать, пока разрешат перекрыть движение транспорта для производства работ. Такое разрешение дает специальная московская межведомственная комиссия. Процесс ожидания занял 56 дней — с 7 июля по 31 августа. Таким образом подрядчик выпал из договорных сроков на эти 56 дней и не смог завершить работы до зимы (контракт истекал 12 декабря). В этом случае договор был расторгнут по соглашению сторон 30 декабря 2021 года.

Третья попытка. Капремонт моста застрял на первом этапе работ, который должны были выполнить больше года назад. В июле 2022 года «Гормост» заключил договор с третьим подрядчиком, ООО «ТрансОйл». На выполнение работ давалось 180 дней. Но тут возникла проблема с металлическими балками, необходимыми для монтажа пролета, — из-за загруженности российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Она не решалась, и пришлось разорвать контракт и с этим подрядчиком — «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон».

Четвертая попытка. В ноябре 2023 года «Гормост» заключил контракт с ООО «Геоком-строй». Его рекордно быстро — уже в декабре — расторгли всё по той же причине, из-за отсутствия конструкций для пролета.

Пятая попытка. 1 апреля 2024 года договор снова заключен с ООО «Геоком-строй».

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Метки:
ремонт и строительство дорог, фирсановское шоссе, сюжет: капремонт фирсановского моста
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