Четвёртый год не могут капитально отремонтировать автомобильный мост через реку Сходня на Фирсановском шоссе. Почти половина этого срока ушла на ожидание заводского изготовления металлических балок для пролёта левой части моста. Теперь её сделали, но пока нет подрядчика работ.

Капремонт моста начался еще в 2020 году. Подрядчики по заказу ГБУ «Гормост» успели реконструировать только правую часть сооружения, а затем работы встали из-за отсутствия нужных конструкций для левой. Причиной называли загруженность российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Конструкции — балки и ортотропные плиты — ждали с 2022 года. Сейчас они изготовлены, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ. Работы на мосту планируется возобновить во втором квартале года — с апреля по июнь, а завершить в третьем — до октября. Но это ориентировочные сроки, поскольку надо еще провести конкурс — выбрать очередного подрядчика работ. Пока он не объявлен. Это будет уже пятый подрядчик на этом объекте.

Фирсановский мост длиной 24 метра построили в 1973 году. Капремонт потребовался из-за аварийного состояния моста. Кроме автомобилей, через него ездят зеленоградский автобус 27 и областной 7-й.