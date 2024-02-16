Ремонт Фирсановского моста обещают закончить осенью. Для этого наконец-то изготовили металлические балки 16.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Четвёртый год не могут капитально отремонтировать автомобильный мост через реку Сходня на Фирсановском шоссе. Почти половина этого срока ушла на ожидание заводского изготовления металлических балок для пролёта левой части моста. Теперь её сделали, но пока нет подрядчика работ.

Капремонт моста начался еще в 2020 году. Подрядчики по заказу ГБУ «Гормост» успели реконструировать только правую часть сооружения, а затем работы встали из-за отсутствия нужных конструкций для левой. Причиной называли загруженность российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Конструкции — балки и ортотропные плиты — ждали с 2022 года. Сейчас они изготовлены, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ. Работы на мосту планируется возобновить во втором квартале года — с апреля по июнь, а завершить в третьем — до октября. Но это ориентировочные сроки, поскольку надо еще провести конкурс — выбрать очередного подрядчика работ. Пока он не объявлен. Это будет уже пятый подрядчик на этом объекте.

Фирсановский мост длиной 24 метра построили в 1973 году. Капремонт потребовался из-за аварийного состояния моста. Кроме автомобилей, через него ездят зеленоградский автобус 27 и областной 7-й.

Хроника ремонта моста

Первая попытка. В 2020 году компания «Стройкапитал» занималась сборкой и сваркой пролетного строения на Фирсановском мосту. Работы были выполнены «с многочисленными дефектами, являющимися недопустимыми», говорится в протоколе совещания у заказчика ремонта «Гормоста». Грубые нарушения допущены в самих сварных соединениях. В итоге «смонтированный участок пролетного строения деформирован, вследствие чего полное опирание всех балок на опорные части невозможно». Судя по описанию, после такого монтажа пролет или его часть могли просто рухнуть.

Вторая попытка. Со «Стройкапиталом» договор расторгли в одностороннем порядке, затем был долгий перерыв. Потом «Гормост» заключил договор с ООО «ТамбовИнвестСтрой». В ноябре прошлого года в «Гормосте» посетовали, что с новой организацией тоже начались проблемы — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта. На деле организации пришлось демонтировать уже собранное сооружение, разбирать балки, заново собирать их и приваривать к плите пролета. При этом в договоре были прописаны четкие сроки выполнения работ, но подрядчику пришлось ждать, пока разрешат перекрыть движение транспорта для производства работ. Такое разрешение дает специальная московская межведомственная комиссия. Процесс ожидания занял 56 дней — с 7 июля по 31 августа. Таким образом подрядчик выпал из договорных сроков на эти 56 дней и не смог завершить работы до зимы (контракт истекал 12 декабря). В этом случае договор был расторгнут по соглашению сторон 30 декабря 2021 года.

Третья попытка. Капремонт моста застрял на первом этапе работ, который должны были выполнить больше года назад. В июле 2022 года «Гормост» заключил договор с третьим подрядчиком, ООО «ТрансОйл». На выполнение работ давалось 180 дней. Но тут возникла проблема с металлическими балками, необходимыми для монтажа пролета, — из-за загруженности российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Она не решалась, и пришлось разорвать контракт и с этим подрядчиком — «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон».

Четвертая попытка. В ноябре 2023 года «Гормост» заключил контракт с ООО «Геоком-строй». Его рекордно быстро — уже в декабре — расторгли всё по той же причине, из-за отсутствия конструкций для пролета.

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сюжет: капремонт фирсановского моста
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