Расторгнут контракт с очередным подрядчиком капитального ремонта моста через реку Сходня на Фирсановском шоссе. Он должен был реконструировать левую половину сооружения. Денег подрядчику не заплатили, причина расторжения контракта — «не зависящая от воли сторон». Контракт с новым подрядчиком «Гормост» заключил ещё в ноябре, работы так и не начались.

Возможно, причина в том, что так и не поступили металлоконструкции для монтажа пролёта. В декабре они всё ещё были «в процессе изготовления», сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ. Из-за отсутствия этих конструкций «Гормост» как заказчик работ теряет уже второго подрядчика. А «Геоком-строй» — уже четвертая организация, пытавшаяся по конкурсу отремонтировать короткий автодорожный мост на границе Зеленограда и области. Впрочем, возможно, была и другая причина очередного расторжения договорных обязательств — выясним это и вернемся с ответом.

Фирсановский мост длиной 24 метра построили в 1973 году. Капремонт потребовался из-за аварийного состояния моста — его начали в 2020 году. Кроме автомобилей, через него ездят зеленоградский автобус 27 и областной 7-й.