Четвертая попытка ремонта Фирсановского моста закончилась, не начавшись. Короткий мост не могут починить больше трёх лет 14.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Расторгнут контракт с очередным подрядчиком капитального ремонта моста через реку Сходня на Фирсановском шоссе. Он должен был реконструировать левую половину сооружения. Денег подрядчику не заплатили, причина расторжения контракта — «не зависящая от воли сторон». Контракт с новым подрядчиком «Гормост» заключил ещё в ноябре, работы так и не начались.

Возможно, причина в том, что так и не поступили металлоконструкции для монтажа пролёта. В декабре они всё ещё были «в процессе изготовления», сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ. Из-за отсутствия этих конструкций «Гормост» как заказчик работ теряет уже второго подрядчика. А «Геоком-строй» — уже четвертая организация, пытавшаяся по конкурсу отремонтировать короткий автодорожный мост на границе Зеленограда и области. Впрочем, возможно, была и другая причина очередного расторжения договорных обязательств — выясним это и вернемся с ответом.

Фирсановский мост длиной 24 метра построили в 1973 году. Капремонт потребовался из-за аварийного состояния моста — его начали в 2020 году. Кроме автомобилей, через него ездят зеленоградский автобус 27 и областной 7-й.

Хроника ремонта моста

Первая попытка. В 2020 году компания «Стройкапитал» занималась сборкой и сваркой пролетного строения на Фирсановском мосту. Работы были выполнены «с многочисленными дефектами, являющимися недопустимыми», говорится в протоколе совещания у заказчика ремонта «Гормоста». Грубые нарушения допущены в самих сварных соединениях. В итоге «смонтированный участок пролетного строения деформирован, вследствие чего полное опирание всех балок на опорные части невозможно». Судя по описанию, после такого монтажа пролет или его часть могли просто рухнуть.

Вторая попытка. Со «Стройкапиталом» договор расторгли в одностороннем порядке, затем был долгий перерыв. Потом «Гормост» заключил договор с ООО «ТамбовИнвестСтрой». В ноябре прошлого года в «Гормосте» посетовали, что с новой организацией тоже начались проблемы — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта. На деле организации пришлось демонтировать уже собранное сооружение, разбирать балки, заново собирать их и приваривать к плите пролета. При этом в договоре были прописаны четкие сроки выполнения работ, но подрядчику пришлось ждать, пока разрешат перекрыть движение транспорта для производства работ. Такое разрешение дает специальная московская межведомственная комиссия. Процесс ожидания занял 56 дней — с 7 июля по 31 августа. Таким образом подрядчик выпал из договорных сроков на эти 56 дней и не смог завершить работы до зимы (контракт истекал 12 декабря). В этом случае договор был расторгнут по соглашению сторон 30 декабря 2021 года.

Третья попытка. Капремонт моста застрял на первом этапе работ, который должны были выполнить больше года назад. В июле 2022 года «Гормост» заключил договор с третьим подрядчиком, ООО «ТрансОйл». На выполнение работ давалось 180 дней. Но тут возникла проблема с металлическими балками, необходимыми для монтажа пролета, — из-за загруженности российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Она не решалась, и пришлось разорвать контракт и с этим подрядчиком — «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон».

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Метки:
ремонт и строительство дорог, сюжет: капремонт фирсановского моста
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