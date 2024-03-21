Основные работы на акватории Школьного озера — это удаление иловых отложений со дна и ремонт береговой полосы. Каждый год, когда вода прогревалась, на поверхность всплывали полусгнившие растения вместе с илом, торфом и песком. Эту грязь периодически убирали, но в целом водоём сильно зарос, а железобетонное крепление берега в аварийном состоянии. Очистка позволит увеличить среднюю глубину пруда и исключить его зарастание.

Для производства работ потребуется огородить территорию, поставить городок, устроить подъездную дорогу для строительной техники, дамбы и съезды. Воду спускать не потребуется — разрабатывать подводный грунт будут плавучей гидроэжекторной машиной (земснарядом).

Очистка дна и ремонт береговой полосы — это часть плана масштабного благоустройства вокруг Школьного озера. Из него собираются сделать «эффектного» конкурента городскому пруду. Детали этого проекта пока неизвестны, их не озвучивают, хотя работы запланированы на 2024-й год — просачивается лишь отдельная информация.

Например, в сентябре прошлого года в префектуре сказали, что вместо причала лодочной станции сделают мостки для рыбаков. В октябре в управе района Силино сообщили, что территория благоустройства охватит северный (с пляжем), южный (вдоль Озеропарка) и западный берега Школьного озера. И сказали, что «концепция зоны отдыха подверглась изменениям в связи с изменившимися потребностями населения, большинство МАФ, установленных на территории, морально и физически устарели и требуют замены на более современные». МАФ — это малые архитектурные формы: скамейки, элементы детских и спортивных площадок, лестницы, ограждения, мостки, фонари, цветники, парковые скульптуры и прочее. Пока ясно, что благоустройство будет дорогим и, возможно, долгим.

Что касается работ по озеру, заключить контракт с подрядчиком «Мосводосток» может в середине апреля, и тогда уже в мае начнутся подготовительные работы. Весь комплекс работ, на которые выделено почти 49 миллионов рублей, рассчитан на 10 месяцев — это вместе с восстановлением раскопанного и разрушенного в ходе ремонта.

Также в 2024 году будут ремонтировать пруд Быково болото в 1-м микрорайоне — дно очистят от ила, посадят водные растения, благоустроят берег.