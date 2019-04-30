Комментировать
Что за какашки всплыли на Школьном озере? 30.04.2019 ZELENOGRAD.RU

В Школьном озере обильно плавают фекалии, сообщили Zelenograd.ru жители близлежащих домов. Что это плавает, разбирались вместе со специалистами.

По виду и правда похоже на какие-то какашки с прилипшими водорослями. Это не человеческие фекалии и не испражнения животных, сказали в ГУП «Мосводосток». Вода прогревается, всплывают полусгнившие растения вместе с илом, торфом, песком, грязью. В общем, прошлогодние донные отложения.

Эту грязь периодически убирают, но в целом водоём почистят ближе к купальному сезону, в середине-конце мая. Обычно это чистка дна и прибрежной полосы от мусора, уборка водной растительности при большом зарастании водоёма, выемка из воды больших камней и щебня.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

Присоединяйтесь к группам 10-го микрорайона ВКонтакте и Фейсбуке.

Считаете ли вы Школьное озеро достаточно чистым, чтобы купать?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 271 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама