По виду и правда похоже на какие-то какашки с прилипшими водорослями. Это не человеческие фекалии и не испражнения животных, сказали в ГУП «Мосводосток». Вода прогревается, всплывают полусгнившие растения вместе с илом, торфом, песком, грязью. В общем, прошлогодние донные отложения.



Эту грязь периодически убирают, но в целом водоём почистят ближе к купальному сезону, в середине-конце мая. Обычно это чистка дна и прибрежной полосы от мусора, уборка водной растительности при большом зарастании водоёма, выемка из воды больших камней и щебня.