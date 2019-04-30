В Школьном озере обильно плавают фекалии, сообщили Zelenograd.ru жители близлежащих домов. Что это плавает, разбирались вместе со специалистами.
По виду и правда похоже на какие-то какашки с прилипшими водорослями. Это не человеческие фекалии и не испражнения животных, сказали в ГУП «Мосводосток». Вода прогревается, всплывают полусгнившие растения вместе с илом, торфом, песком, грязью. В общем, прошлогодние донные отложения.
Эту грязь периодически убирают, но в целом водоём почистят ближе к купальному сезону, в середине-конце мая. Обычно это чистка дна и прибрежной полосы от мусора, уборка водной растительности при большом зарастании водоёма, выемка из воды больших камней и щебня.
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