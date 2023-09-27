Формальная причина закрытия лодочной станции на Школьном озере — в декабре заканчивается срок действия договора на право использования акватории Школьного озера, заключенным между АНО «Центра поддержки спорта и досуга» и департаментом ЖКХ. Правда, за пять лет действия договора, лодочная станция работала только один сезон — в 2019 году.

Вместо лодочной станции сделают мостки и беседки для рыбаков, сообщили в префектуре. Почему решили сделать такую замену, непонятно. Почему нельзя совместить лодочную станцию (пусть и с другим арендатором) и удобства для рыбаков, тоже непонятно. Решения принимают кулуарно, обоснований не публикуют — местных жителей просто ставят перед фактом.

Аналогичная ситуация и вообще с запланированным на будущим год благоустройством вокруг Школьного озера. Проект благоустройства есть, но от людей его будут скрывать как можно дольше.

«Зеленоград.ру» отправил запрос о предоставлении проекта благоустройства Школьного озера.