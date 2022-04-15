«Голодный век и мозгов совсем нет». Зеленоградский рыболовный клуб просит запретить рыбалку в городском пруду. Они выпускают туда мальков, а другие рыбаки всё вылавливают 15.04.2022 ZELENOGRAD.RU

«Мы просим администрацию города наложить запрет на ловлю рыбы в Большом городском пруду, хотя бы до 2024 года, и установить соответствующие знаки у берега. Также обращаемся к жителям города: пожалуйста, прекратите вылов рыбы. Дайте рыбе подрасти и дать потомство. В противном случае ни мы, ни наши дети и внуки не смогут насладиться рыбалкой в этом чудесном водоёме!» — такое обращение распространил зеленоградский рыболовный клуб FishingZel.

Члены FishingZel своими силами зарыбляют городской пруд после осушения. «Мы два года возим рыбку туда, но я каждый день проезжаю мимо, и вижу, как там по сорок человек сидят и ловят», — рассказывает организатор клуба Александр Крутиков.

Добиться помощи от городской администрации им не удалось. В префектуре умыли руки, ответив, что пруд находится на балансе у «Мосводостока» (хотя в благоустройство пруда вмешивались чрезвычайно активно). «Мосводосток» в свою очередь не возражает против зарыбления при условии согласования с Росрыболовством. В ближайшее время Крутиков планирует туда обратиться. Если чиновники дадут добро, то рыболовный клуб начнёт сбор средств на мальков для городского пруда.

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«К сожалению, не все понимают или не хотят понимать сложность зарыбления. Общался там с местными рыболовами, которые забирают мелких окушков. Они на предложение отпустить мелочь отмечают, что лучше местным котам отдавать будут, чем отпустят. Видимо, голодный век на дворе и мозгов совсем нет», — рассказывает зеленоградец Владимир.

Однако другие подписчики сообщества FishingZel считают, что запреты не решат проблему. Один из них, Максим, пишет: «Никто контролировать не будет, в данной ситуации лучше призывать к максимальному зарыблению».

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Метки:
экология, большой городской пруд, охота и рыбалка, крутиков александр
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