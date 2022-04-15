«Мы просим администрацию города наложить запрет на ловлю рыбы в Большом городском пруду, хотя бы до 2024 года, и установить соответствующие знаки у берега. Также обращаемся к жителям города: пожалуйста, прекратите вылов рыбы. Дайте рыбе подрасти и дать потомство. В противном случае ни мы, ни наши дети и внуки не смогут насладиться рыбалкой в этом чудесном водоёме!» — такое обращение распространил зеленоградский рыболовный клуб FishingZel.
Члены FishingZel своими силами зарыбляют городской пруд после осушения. «Мы два года возим рыбку туда, но я каждый день проезжаю мимо, и вижу, как там по сорок человек сидят и ловят», — рассказывает организатор клуба Александр Крутиков.
Добиться помощи от городской администрации им не удалось. В префектуре умыли руки, ответив, что пруд находится на балансе у «Мосводостока» (хотя в благоустройство пруда вмешивались чрезвычайно активно). «Мосводосток» в свою очередь не возражает против зарыбления при условии согласования с Росрыболовством. В ближайшее время Крутиков планирует туда обратиться. Если чиновники дадут добро, то рыболовный клуб начнёт сбор средств на мальков для городского пруда.
«К сожалению, не все понимают или не хотят понимать сложность зарыбления. Общался там с местными рыболовами, которые забирают мелких окушков. Они на предложение отпустить мелочь отмечают, что лучше местным котам отдавать будут, чем отпустят. Видимо, голодный век на дворе и мозгов совсем нет», — рассказывает зеленоградец Владимир.
Однако другие подписчики сообщества FishingZel считают, что запреты не решат проблему. Один из них, Максим, пишет: «Никто контролировать не будет, в данной ситуации лучше призывать к максимальному зарыблению».