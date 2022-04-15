Члены FishingZel своими силами зарыбляют городской пруд после осушения. «Мы два года возим рыбку туда, но я каждый день проезжаю мимо, и вижу, как там по сорок человек сидят и ловят», — рассказывает организатор клуба Александр Крутиков.

Добиться помощи от городской администрации им не удалось. В префектуре умыли руки, ответив, что пруд находится на балансе у «Мосводостока» (хотя в благоустройство пруда вмешивались чрезвычайно активно). «Мосводосток» в свою очередь не возражает против зарыбления при условии согласования с Росрыболовством. В ближайшее время Крутиков планирует туда обратиться. Если чиновники дадут добро, то рыболовный клуб начнёт сбор средств на мальков для городского пруда.