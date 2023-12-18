«Эту территорию делали с 2013 года по кусочкам, — сказал в эфире радио „Зеленоград сегодня“ начальник управления ЖКХиБ префектуры Сергей Галустов. — Там есть места, требующие серьезных работ. Есть планы сделать действительно знаковую, эффектную зону отдыха, потому что она пользуется колоссальной популярностью». И отметил, что Школьное озеро может стать достойным конкурентом Большому городскому пруду.

Раньше в управе района сообщили, что территория благоустройства охватит северный (с пляжем), южный (вдоль Озеропарка) и западный берега Школьного озера. И сказали, что «концепция зоны подверглась изменениям в связи с изменившимися потребностями населения, большинство МАФ, установленных на территории, морально и физически устарели и требуют замены на более современные». МАФ — это малые архитектурные формы: скамейки, элементы детских и спортивных площадок, лестницы, ограждения, мостки, фонари, цветники, парковые скульптуры и прочее.

Большинство жителей 10-го микрорайона, где расположено Школьное озеро, считают, что ремонт территории вокруг него нужен. Около трети опрошенных считают, что пора провести комплексное благоустройство и всё заменить, почти половина (44%) считает, что ремонтировать нужно точечно и при этом сосредоточиться на поддержании в нормальном состоянии того, что уже есть. Только 15% говорят, что всё хорошо и ничего трогать не надо. В опросе в чате района приняло участие сто человек.

Перечень всех работ в рамках будущего благоустройства на Школьном озере не озвучивается, хотя проект готов. Просачивается только отдельная информация. Например, в сентябре в префектуре сказали, что вместо причала лодочной станции сделают мостки для рыбаков. Префект Анатолий Смирнов, ознакомившись с проектом, высказал ряд замечаний. Нужны ли возле озера уличные тренажеры. И не совсем понятное замечание о «размещении площадки для выгула собак». То ли у озера собираются сделать ещё одну, то ли надо переделать существующую. Запросим в префектуре более детальные планы по благоустройству и вернемся к вам с ответом.

Что касается восточного берега, то в этом году благоустраивали территорию между озером и Панфиловским проспектом. До того — в 2020 году — со стороны 11 микрорайона и проспекта хотели сделать бульвар, но работы отложили из-за отсутствия финансирования. В 2021-м зашла речь о разработке этого проекта, который планировалось реализовать до 2023 года, предварительно обсудив его с жителями. Одновременно это благоустройство увязывали с будущей реконструкцией Панфиловского проспекта, которая так и не состоялась. В итоге подновили пространство между корпусом 1001 и озером. Поменяли асфальт и бордюры, отремонтировали лестницы и смотровую площадку, поставили скамейки с качелями, расширили и обновили детскую площадку, заменили спортивную, обновили собачью площадку. А также расширили и поменяли асфальт на дорожках от берега озера в сторону остановки «Октябрьская». На подъеме к остановке появились перила, а вдоль дорожки — новые светодиодные фонари.

Затронет ли комплексное благоустройство будущего года и восточный берег — ведь речь идет обо «всей территории» вокруг водоема, — пока неизвестно.

Территория будущего благоустройства Школьного озера — 18,5 гектаров. На эти работы выделено четверть всех денег, выделенных на благоустройство в Зеленограде в 2024 году, рассказал Галустов. Конкретные суммы он не назвал. Эти работы относятся к категории так называемых знаковых объектов — комплексного благоустройства парков, зон отдыха — и финансируются по московской программе «Развитие городской среды».

В Зеленограде в следующем году также планируют комплексно благоустроить территорию возле Быкова болота, благоустроить 23 двора, в 12-ти дворах заменить асфальт большими картами, благоустроить территории пяти или шести детских садов (точное число пока обсуждается), а также разработать проект масштабного благоустройства Большого городского пруда.

Запросим в префектуре более детальные планы по благоустройству и вернемся к вам с ответом.