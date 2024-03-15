Чистить дно и воду будут с помощью плавучей спецтехники. В начале апреля выберут подрядчика, затем он начнет подготовительные работы: поставит ограждение и бытовой городок — судя по документации, он расположится на нынешних парковочных местах у пруда. Заезд на стройплощадку организуют с Панфиловского проспекта. До начала работ устроят водоотведение для откачки сточных вод и ограждения для деревьев.

Ближе к лету начнется собственно очистка водоема. Делать её будут гидромеханизированным способом с применением земснаряда «Ватермастер». Это универсальная машина с функциями землесоса и специализированного экскаватора, такие используют для очистки дна, откачки отложений, намыва песка, углубления водоемов, укрепления берегов. Земснаряд привезут к пруду на трале, с которого он самоходом сойдет в воду. Пруд очистят от органики, ила, осадков. Донные отложения будут транспортировать по плавающей трубе на передвижную установку по обезвоживанию осадка — её поставят на площадке возле пруда. Очищенная вода из этой установки будет поступать обратно в пруд по гибкому шлангу.

После очистки должны отремонтировать береговую полосу. По периметру пруда сделают прогулочную дорожку из террасной доски. Существующие бревна лиственницы срежут на 30-40 сантиметров. В северной части пруда устроят биоплато — мелководные участки с посадкой крупных водных растений. Береговую полосу сделают из «гальки, втопленной в бетон», говорится в проекте. После этого уберут строительную технику и восстановят нарушенное благоустройство.

Заказчик работ — «Мосводосток». На весь объем работ выделено 38 миллионов рублей. Срок — около девяти месяцев.

С мая по октябрь на Быковом болоте традиционно живёт пара лебедей, у них есть свой домик на пруду. Привезут ли их с зимовки в этом сезоне, пока непонятно. Вряд ли птицы смогут жить в реконструируемом пруду.

Быково болото планируют благоустроить как «знаковый объект» — комплексно, вместе с соседними площадками. В конце прошлого года в префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что возле пруда будут устроены скейт-парк, теннисный корт, футбольное поле, уличные тренажеры, площадки для отдыха со скамейками, смотровая площадка, отремонтированы детская и волейбольная площадки. Конкурс на выбор подрядчика этих работ пока не объявляли.