Пруд Быково болото в 1-м микрорайоне очистят от ила, посадят водные растения и благоустроят берег. Работы будут идти до конца года 15.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Чистить дно и воду будут с помощью плавучей спецтехники. В начале апреля выберут подрядчика, затем он начнет подготовительные работы: поставит ограждение и бытовой городок — судя по документации, он расположится на нынешних парковочных местах у пруда. Заезд на стройплощадку организуют с Панфиловского проспекта. До начала работ устроят водоотведение для откачки сточных вод и ограждения для деревьев.

Ближе к лету начнется собственно очистка водоема. Делать её будут гидромеханизированным способом с применением земснаряда «Ватермастер». Это универсальная машина с функциями землесоса и специализированного экскаватора, такие используют для очистки дна, откачки отложений, намыва песка, углубления водоемов, укрепления берегов. Земснаряд привезут к пруду на трале, с которого он самоходом сойдет в воду. Пруд очистят от органики, ила, осадков. Донные отложения будут транспортировать по плавающей трубе на передвижную установку по обезвоживанию осадка — её поставят на площадке возле пруда. Очищенная вода из этой установки будет поступать обратно в пруд по гибкому шлангу.

После очистки должны отремонтировать береговую полосу. По периметру пруда сделают прогулочную дорожку из террасной доски. Существующие бревна лиственницы срежут на 30-40 сантиметров. В северной части пруда устроят биоплато — мелководные участки с посадкой крупных водных растений. Береговую полосу сделают из «гальки, втопленной в бетон», говорится в проекте. После этого уберут строительную технику и восстановят нарушенное благоустройство.

Заказчик работ — «Мосводосток». На весь объем работ выделено 38 миллионов рублей. Срок — около девяти месяцев.

С мая по октябрь на Быковом болоте традиционно живёт пара лебедей, у них есть свой домик на пруду. Привезут ли их с зимовки в этом сезоне, пока непонятно. Вряд ли птицы смогут жить в реконструируемом пруду.

Быково болото планируют благоустроить как «знаковый объект» — комплексно, вместе с соседними площадками. В конце прошлого года в префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что возле пруда будут устроены скейт-парк, теннисный корт, футбольное поле, уличные тренажеры, площадки для отдыха со скамейками, смотровая площадка, отремонтированы детская и волейбольная площадки. Конкурс на выбор подрядчика этих работ пока не объявляли.

Читайте также
Местные власти обсуждают планируемое благоустройство пруда «Быково болото» в 1-м микрорайоне. Но снова без участия жителей
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 1, благоустройство, пруд быково болото
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пруд Быково болото в 1-м микрорайоне очистят от ила, посадят водные растения и благоустроят берег. Работы будут идти до конца года Новости
Дни открытых дверей в IDOL FACE — 15-17 марта Реклама
Масштабный ремонт автомобильных дорог начнут в Зеленограде с 15 апреля. Вот их список Новости
Автобусный маршрут №1297к «Голубое—Крюково—Зеленопарк» начал работать Новости
Открыт набор в IT-колледж Компьютерной академии «ТОП» Реклама
Четыре тысячи школьников сегодня учатся в МИЭТе, потому что школы заняты выборами Новости
Любимую горожанами скульптуру девочки с собакой сломали Новости
Добро пожаловать в захватывающий мир трехмерного моделирования! АБИТ-РосНОУ приглашает на обучение трехмерному моделированию и 3d-печати Реклама
Дворники, оказывается, не только снег убирают, но ещё и платежные квитанции разносят по почтовым ящикам. Раньше мэрия отдельно платила за эту доставку Новости
Зачем нужно отменять электрички три уикенда подряд — подробное объяснение от мэрии Новости
Летние IT-каникулы в компьютерной академии «Топ Зеленоград» со скидкой -20% — только до 15 марта Реклама
Обряд призыва весны провели зеленоградские коммунальщики — покрасили засыпанную снегом скамейку Жизнь
Собянин приехал в Зеленоград, чтобы доложить Путину о начале строительства ВСМ Новости
В школе рисования «Палитра увлечений» учат рисовать, а не срисовывать! Реклама
Историческое мозаичное панно на площади Юности обследуют и может быть отреставрируют. Оно частично разрушено, но повреждения спрятали Новости
Автобусы вместо электричек запустят на все выходные марта из-за массовых отмен на МЦД Новости
Спектакль «Мишкина каша» по мотивам рассказов Николая Носова — 24 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Колоть иль ворошить — вот в чём вопрос? Что лучше? Ответ на этот гамлетовский вопрос ищут сейчас зеленоградские коммунальщики Новости
В лесу за 17 микрорайоном появилась новая дорога к будущему коттеджному поселку на реке Горетовке. Участки под него пытаются продать уже год Истории
Бесплатный мастер-класс для детей «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» Реклама
Бывший директор школ 1528, 1353 и муниципальный депутат Андрей Слесарев скоропостижно скончался на 62-м году жизни Новости
На «зеленой» ветке метро запустили новейший поезд «Москва 2024». Но менять все старые и шумные вагоны будут ещё несколько лет Новости
Определён застройщик промзоны Малино. Здесь будет новый жилой квартал Новости
Масленица в Зеленограде и ближайших окрестностях Гид
Увековечить память главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского к его столетнему юбилею, назвав его именем Центральную площадь Истории
Новогодние елки на улицах после 8 марта — такого, кажется, никогда не было Новости
Мусоросжигательный завод рядом с Зеленоградом обещают открыть в этом году — его строят ударными темпами. Однако строительство аналогичного завода в Татарстане остановили Новости
Бар возле станции Крюково восстал из пепла Новости
Мусорные баки сгорели на выходных у двух корпусов 14-го микрорайона Новости
Андрей Державин и группа «Сталкер» — 20 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Освещение на тёмном участке платной дороге М-11 частично заработало Новости
Первое место заняли юные зеленоградские спортсменки в этапе Кубка Москвы по плаванию Новости
Встречай весну вместе с SURA СУШИ. Получай их уже фирменный подарок — весенний стикерпак Реклама
«Я поставила себя на место её детей». Как зеленоградская таксистка уберегла пожилую женщину от мошенников Истории
Капитальный ремонт Фирсановского моста должны закончить в конце лета. Если в пятый раз что-нибудь не помешает Новости
Детское отделение «МЕДвежонок» в клинике «Никор-Мед» — в корпусе 1824 Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру