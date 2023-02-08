На совещании в управе Матушкино обсудили концепцию благоустройства зоны отдыха «Быково болото» (она намечена на 2024 год). Присутствовали представители проектировщика, «Жилищника», сотрудники управы и депутаты. Власти утверждают, что при проектировании обязательно учтут предложения и пожелания наших жителей.

Как собираются учитывать эти предложения, непонятно. Мы знаем, что районные депутаты, к сожалению, не очень хороший проводник предложений. И мы не раз сталкивались с глупейшими ошибками в подобных проектах.

На подобные совещания необходимо приглашать представителей СМИ, чтобы они доходчиво потом рассказали бы о планах проектировщиков жителям, чтобы получить от них обратную связь (СМИ для этого и нужны).

«Зеленоград.ру» направил главе управы района Матушкино Антону Гущину заявку на аккредитацию на следующие подобные совещания.