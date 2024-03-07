Сейчас объявлен конкурс для поиска очередного подрядчика, а всё остальное уже есть — даже дефицитная балка для пролёта левой части моста, отсутствие которой мешало закончить ремонт с середины 2022 года, а всего работы идут уже четвертый год.

Новому подрядчику на выполнение работ даётся четыре месяца, на срок исполнения контракта — шесть с половиной. Основные работы — это монтаж пролета, ограждений, укладка асфальта и последующее благоустройство. На время работ будут перекрывать для движения транспорта участки моста.

«Гормост» (заказчик работ) подпишет контракт с подрядчиком в конце марта, если, конечно, торги состоятся. После чего тот должен сразу приступить к работе. То есть, к осени теоретически могут успеть — если что-нибудь снова не помешает.

Это будет уже пятый подрядчик, приходящий по конкурс ремонтировать мост. Капремонт начался еще в 2020 году. Подрядчики по заказу «Гормоста» успели реконструировать только правую часть сооружения, а затем работы встали из-за отсутствия нужных конструкций для левой. Причиной называли загруженность российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Конструкции — балки и ортотропные плиты — ждали с 2022 года. Сейчас они изготовлены, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ в феврале. На завершение работ выделено 11,6 миллионов рублей, такая же сумма была в прошлой закупке в октябре.