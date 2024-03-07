Капитальный ремонт Фирсановского моста должны закончить в конце лета. Если в пятый раз что-нибудь не помешает 07.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Сейчас объявлен конкурс для поиска очередного подрядчика, а всё остальное уже есть — даже дефицитная балка для пролёта левой части моста, отсутствие которой мешало закончить ремонт с середины 2022 года, а всего работы идут уже четвертый год.

Новому подрядчику на выполнение работ даётся четыре месяца, на срок исполнения контракта — шесть с половиной. Основные работы — это монтаж пролета, ограждений, укладка асфальта и последующее благоустройство. На время работ будут перекрывать для движения транспорта участки моста.

«Гормост» (заказчик работ) подпишет контракт с подрядчиком в конце марта, если, конечно, торги состоятся. После чего тот должен сразу приступить к работе. То есть, к осени теоретически могут успеть — если что-нибудь снова не помешает.

Это будет уже пятый подрядчик, приходящий по конкурс ремонтировать мост. Капремонт начался еще в 2020 году. Подрядчики по заказу «Гормоста» успели реконструировать только правую часть сооружения, а затем работы встали из-за отсутствия нужных конструкций для левой. Причиной называли загруженность российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Конструкции — балки и ортотропные плиты — ждали с 2022 года. Сейчас они изготовлены, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ в феврале. На завершение работ выделено 11,6 миллионов рублей, такая же сумма была в прошлой закупке в октябре.

Хроника ремонта моста

Первая попытка. В 2020 году компания «Стройкапитал» занималась сборкой и сваркой пролетного строения на Фирсановском мосту. Работы были выполнены «с многочисленными дефектами, являющимися недопустимыми», говорится в протоколе совещания у заказчика ремонта «Гормоста». Грубые нарушения допущены в самих сварных соединениях. В итоге «смонтированный участок пролетного строения деформирован, вследствие чего полное опирание всех балок на опорные части невозможно». Судя по описанию, после такого монтажа пролет или его часть могли просто рухнуть.

Вторая попытка. Со «Стройкапиталом» договор расторгли в одностороннем порядке, затем был долгий перерыв. Потом «Гормост» заключил договор с ООО «ТамбовИнвестСтрой». В ноябре прошлого года в «Гормосте» посетовали, что с новой организацией тоже начались проблемы — и в части сроков, и в части самого процесса ремонта. На деле организации пришлось демонтировать уже собранное сооружение, разбирать балки, заново собирать их и приваривать к плите пролета. При этом в договоре были прописаны четкие сроки выполнения работ, но подрядчику пришлось ждать, пока разрешат перекрыть движение транспорта для производства работ. Такое разрешение дает специальная московская межведомственная комиссия. Процесс ожидания занял 56 дней — с 7 июля по 31 августа. Таким образом подрядчик выпал из договорных сроков на эти 56 дней и не смог завершить работы до зимы (контракт истекал 12 декабря). В этом случае договор был расторгнут по соглашению сторон 30 декабря 2021 года.

Третья попытка. Капремонт моста застрял на первом этапе работ, который должны были выполнить больше года назад. В июле 2022 года «Гормост» заключил договор с третьим подрядчиком, ООО «ТрансОйл». На выполнение работ давалось 180 дней. Но тут возникла проблема с металлическими балками, необходимыми для монтажа пролета, — из-за загруженности российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Она не решалась, и пришлось разорвать контракт и с этим подрядчиком — «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон».

Четвертая попытка. В ноябре 2023 года «Гормост» заключил контракт с ООО «Геоком-строй». Его рекордно быстро — уже в декабре — расторгли всё по той же причине, из-за отсутствия конструкций для пролета.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, фирсановское шоссе, сюжет: капремонт фирсановского моста
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