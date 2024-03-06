«Эксперимент по снижению скорости за счет отмены зеленого мигания и замены его фазы „всем красный“ дал прекрасный результат». Об этом завил гендиректор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович. В качестве доказательства он приводит опубликованную ГИБДД статистику о ДТП с пострадавшими и погибшими — cнижение аварийности (пострадавшие и погибшие) составило почти 58%. При этом эксперимент полноценно начался только в середине октября.

«Тренд аварийности в Зеленограде сломлен, — говорит Антонович. — Снижение [числа ДТП с пострадавшими] связано только с тем, что мы сбивали скорость с помощью отмены зеленого мигания. Этот инструмент по снижению скорости прекрасно себя зарекомендовал».

В условиях нештрафуемого порога превышения скорости на 19 км/ч, отмена зеленого мигания должна распространяться на Москву и другие регионы, считает Антонович и обещает позже предоставить более подробный анализ.

В ЦОДД снова продлили этот эксперимент до лета, а зеленоградская префектура снова попросила его отменить.