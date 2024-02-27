В префектуру продолжают поступать многочисленные обращения как жителей, так и предприятий с жалобами на изменение режима работы светофоров и затянувшиеся сроки проведения эксперимента по замене зеленого мигания светофора на фазу покоя («всем красный»). Префектура уже дважды писала в департамент транспорта об отмене этого эксперимента, но, вероятно, её мнение не принимают в расчёт.

Представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который проводит эксперимент, отметил, что его продлевают для учета сезонности. Из этого можно сделать вывод, что эксперимент продлится до конца сентября, хотя официально ЦОДД продлил его только до лета.

На это префектура отметила, что позиция всех членов комиссии по безопасности дорожного движения, за исключением ЦОДД, в отношении эксперимента осталась прежней — отрицательной.

Однако пока действия префектуры больше похожи на бюрократический ритуал, чем на реальную дискуссию об эксперименте. Если в начале отрицательная позиция обосновывалась данными ГИБДД (хоть и спорными), то сейчас новых аргументов «против» вообще не приводится.