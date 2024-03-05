Среди его проектов, помимо зеленоградского кинотеатра, реконструкция Театра на Малой Бронной и Театра на Таганке, театральные комплексы в садах «Аквариум» и «Эрмитаж», театральный центр им. Мейерхольда, Московский Дом музыки и другие.

В аспирантуре он заинтересовался проектированием кинотеатров, изучал эту тему и сам о себе говорил, что «второго такого не было». В это время его институтский учитель Игорь Рожин получил заказ на разработку первого микрорайона Зеленограда и, зная, что ученик специализируется в области кинотеатров, предложил Гнедовскому спроектировать первое культурное учреждение для площади Юности.

Юрий Гнедовский сохранил к Зеленограду «сентиментальные чувства» и призывал бережно относиться к архитектурному наследию 20-го века. «Мы сами начинаем не очень поддерживать то, что уже сделано, а потом сомневаться и высказывать критические замечания задним числом, тем самым все время корректируя свою собственную историю, — говорил он в интервью „Зеленоград.ру“ в 2010 году. — А нам её не надо корректировать. Она в то время была такая, и в рамках тех идей был сделан один из лучших архитектурных комплексов Зеленограда».