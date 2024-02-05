«Водители подняли вой, потому что зашли на их территорию». Константин Антонович о светофорах с белым человечком, водителях-дегенератах и внимательности пешеходов
На перекрестке Яблоневой аллеи и Центрального проспекта, когда зеленый горит одновременно пешеходам и поворачивающим машинам, на пешеходном светофоре дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак. Такие же светофоры появились ещё на нескольких перекрестках.
Раньше предупреждение — белый человечек — включалось только для водителей, а пешеходы не знали, может ли на них сбоку поехать машина. Некоторые пугались поворачивающей машины, если даже она собиралась притормозить перед «зеброй». Теперь пешеходы тоже предупреждены.
Сколько продлится эксперимент, каковы критерии его успешности, когда новые светофоры распространят на другие перекрестки с совмещенной фазой, пока неизвестно.
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