Раньше предупреждение — белый человечек — включалось только для водителей, а пешеходы не знали, может ли на них сбоку поехать машина. Некоторые пугались поворачивающей машины, если даже она собиралась притормозить перед «зеброй». Теперь пешеходы тоже предупреждены.

Сколько продлится эксперимент, каковы критерии его успешности, когда новые светофоры распространят на другие перекрестки с совмещенной фазой, пока неизвестно.