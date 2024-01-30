О других деталях ГИБДД не сообщает, однако стоит отметить, что ещё в 2020 году решили поставить светофоры на всех пешеходных переходах через четырёх- и более полосные дороги — улица Гоголя как раз такая. Сейчас реализация этого решения фактически остановилась — светофоры ставят не превентивно, а по принципу «поставим, когда собьют». Да и в этом случае — от ДТП до появления светофора — проходят годы.

Например, год назад на нерегулируемой «зебре» через Сосновую аллею напротив корпуса 704 сбили двух человек — они серьезно пострадали. Только после этого ответственные за безопасность на дорогах решили ускорить установку светофора на этом переходе. Прошёл год — появилась только камера контроля скорости, а срок установки светофора определят «по результатам мониторинга дорожной ситуации». То есть, похоже, следующего сбитого пешехода.