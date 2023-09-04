1
Камеру контроля скорости установили на переходе через Сосновую аллею, где в начале года сбили двух человек 04.09.2023 ZELENOGRAD.RU

В января около корпуса 704 машина на большой скорости сбила 17-летнего юношу и его 52-летнюю мать — они попали в больницу в тяжелом состоянии. Спустя два месяца там ограничили скорость до 40 км/ч, но тогда это ограничение никак не контролировали. Спустя полгода появилась камера.

Однако вряд ли теперь можно сказать, что этот переход стал безопасным. Даже с контролем ограничения скорости здесь всё ещё можно безнаказанно ездить 60 км/ч — этого вполне достаточно, чтобы убить пешехода.

Никаких физических средств успокоения трафика здесь нет. Центр организации дорожного движения ещё весной подготовил материалы для проектирования здесь светофора, но когда его поставят, неизвестно — комиссия префектуры по безопасности дорожного движения решила, что срок установки определится «по результатам мониторинга дорожной ситуации». Очень похоже на подход «когда собьют, приходите»

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
безопасность дорожного движения, сосновая аллея, камеры видеонаблюдения, ограничение скорости
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
только что
А точно необходим переход в этом месте? Если из 7 микрорайона идти к Пятёрочке в 6-м, то можно по регулируемому переходу напротив; если ближе к Восточке идти в лес гулять, бегать и т.д. или на автобусную остановку напротив 706 - там тоже регулируемый. А от этого перехода всё равно нужно идти вдоль Сосновой аллеи, чтобы либо прийти к какой-либо точке притяжения (кажется, так называют урбанисты). Так же и в другую сторону: если вам нужно перейти к 704 или 705 корпусу, вряд ли вы выйдете туда из леса напротив перехода, к которому не выходят лесные дорожки.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Годовой абонемент на проезд в московском общественном транспорте теперь можно «заморозить» Новости
Камеру контроля скорости установили на переходе через Сосновую аллею, где в начале года сбили двух человек Новости
Подарки государственной важности. Как в Зеленограде сделали электронную Москву для Брежнева и сапфировый меч для Ельцина Истории
РОББО клуб открылся на Георгиевском проспекте — это школа робототехники, программирования и 3D-моделирования Реклама
Снова отмены электричек — с 4 по 8 сентября (но небольшие) Новости
Что останавливает нас от покупки апартаментов? Отвечаем на примере МФК Wellbe Реклама
Фестиваль «Неспальный район» проходит 2-3 сентября на площадке в 16-м микрорайоне Афиша
Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Истории
Новый завод компании «Резонит» начинает работу в промзоне «Алабушево». Здесь будут выпускать печатные платы и контрактную электронику Новости
Клининговая компания «Алтиус»: профессиональные услуги по уборке в Зеленограде по низким ценам Реклама
Площадку для пейнтбола и беседки для пикников снесли в пятом микрорайоне. Но клуб собирается вернуться Новости
3 сентября в «Роббо Клубе» день открытых дверей. Запишитесь на новый учебный год Реклама
Станция «Зеленоград—Крюково» появилась на схемах в вагонах московского метро Новости
Вакансии компании «М-Сервис» — набор персонала в связи с открытием нового объекта питания (Химки) Реклама
В зеленоградской автоинспекции призвали решить проблему электросамокатов, разводя их с пешеходами Новости
Детский центр «Учи.ру» открывается в Зеленограде. 2 и 3 сентября приходите на открытые уроки Реклама
Накануне 1 сентября школа 853 и Дворец творчества в 9 микрорайоне оказались окружены затянувшимся благоустройством Новости
Доставка от «Тэйсти Фуд» — суши, роллы, вок, пицца и многое другое Реклама
Зеленоградские школы попросили родителей заранее продумать подвоз детей 1 сентября Новости
Зеленоградскому предприятию "НТЦ Амплитуда» исполнилось 25 лет Истории
Первокурсникам МИЭТа торжественно вручили студенческие билеты Новости
Займись уже чем-нибудь полезным… Реклама
Все поезда на МЦД-3 обновят до конца 2024 года Новости
В школе плавания «Быстрый Дельфин» открыт набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей от 3 лет Реклама
Музей Зеленограда откроется на новом месте в начале сентября выставкой к 65-летию города Новости
Поликлиника во 2-м микрорайоне открылась после ремонта. Здание новое — персонал прежний Новости
Началось переселение жителей последней пятиэтажки 9 микрорайона. В новом доме недоделки и аварии, а старый уже разбирают Новости
SURA SUSHI тебя любят Реклама
Полную тележку просроченных продуктов на 30 тысяч рублей купили в зеленоградском «Перекрестке» Новости
Городской курорт Termoland в ТЦ «Зеленопарк» — скоро открытие Реклама
Курсы английского и французского языков «Пионер» в Зеленограде — для разных уровней подготовки, для детей от 4-х лет и взрослых Реклама
Машины студентов МИЭТа заполнили газоны и тротуары вдоль улицы Юности. Администрации студгородка всё равно Новости
Взрослая поликлиника во 2-м микрорайоне откроется после ремонта 31 августа. Уже доступна запись к врачам, а в здании спешно завершают ремонт Новости
Восемь школ Зеленограда вошли в число лучших школ Москвы за 2022/2023 учебный год Новости
Новый учебный год вместе с оптикой Lokamed: скидки и подарки для школьников и студентов Реклама
Только один процент поездов на МЦД-3 ходит вне графика, заявили в мэрии Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру