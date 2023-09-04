В января около корпуса 704 машина на большой скорости сбила 17-летнего юношу и его 52-летнюю мать — они попали в больницу в тяжелом состоянии. Спустя два месяца там ограничили скорость до 40 км/ч, но тогда это ограничение никак не контролировали. Спустя полгода появилась камера.

Однако вряд ли теперь можно сказать, что этот переход стал безопасным. Даже с контролем ограничения скорости здесь всё ещё можно безнаказанно ездить 60 км/ч — этого вполне достаточно, чтобы убить пешехода.

Никаких физических средств успокоения трафика здесь нет. Центр организации дорожного движения ещё весной подготовил материалы для проектирования здесь светофора, но когда его поставят, неизвестно — комиссия префектуры по безопасности дорожного движения решила, что срок установки определится «по результатам мониторинга дорожной ситуации». Очень похоже на подход «когда собьют, приходите»