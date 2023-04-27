В первую очередь светофоры устанавливают в приоритетных местах: аварийно-опасных местах, местах с интенсивным движением и вблизи социальных объектов (школы, поликлиники и и т. п.), объяснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Стал ли теперь переход через Сосновую аллею опасным, неизвестно. Однако ЦОДД подготовил материалы для проектирования здесь светофора. Но когда его поставят, до сих пор неизвестно — это решат «по результатам мониторинга дорожной ситуации», сказано в протоколе комиссии префектуры по безопасности дорожного движения.

Кроме того, после ДТП в районе перехода ограничили скорость до 40 км/ч (фактически без штрафа можно ездить 60), но соблюдение водителями этого ограничения пока не контролируется, а вопрос установки камеры контроля скорости, без которой ограничение не очень-то работает, лишь «прорабатывается», сроки пока неизвестны.

В ЦОДД уточняют, что по всем адресам, запланированным на 2021-2022 годы, светофоры поставили (улица Летчицы Тарасовой, корпус 2027; Московский проспект, корпус 514; улица Андреевка, корпуса 1605, 1602, 1509, 1557; Панфиловский проспект, корпус 1539; улица Логвиненко, корпус 1519). Но эти адреса определили ещё в конце 2020 года — а значит, с тех пор этот процесс фактически остановился.

Сейчас в планах ЦОДД всего один светофор — на проспекте Генерала Алексеева, у дома 16. Сколько пешеходных переходов через широкие дороги до сих пор не оборудованы светофорами в ЦОДД не ответили. Но подход «когда собьют, тогда поставим светофор» совсем не похож на профилактику ДТП и заботу о безопасности пешеходов.