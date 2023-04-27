Установка светофоров на всех переходах через широкие дороги фактически остановилась. Ставят лишь после ДТП 27.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Поставить светофоры на всех пешеходных переходах через четырёх- и более полосные дороги решили ещё в 2020 году. Но реализация этого решения затянулась — новые светофоры ставят лишь после серьезных ДТП. Например, в январе на «зебре» через Сосновую аллею напротив корпуса 704 сбили двух человек — они серьезно пострадали. Только после этого ответственные за безопасность на дорогах решили ускорить установку на этом переходе. Но сроки не определены даже спустя три месяца после ДТП.

В первую очередь светофоры устанавливают в приоритетных местах: аварийно-опасных местах, местах с интенсивным движением и вблизи социальных объектов (школы, поликлиники и и т. п.), объяснили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Стал ли теперь переход через Сосновую аллею опасным, неизвестно. Однако ЦОДД подготовил материалы для проектирования здесь светофора. Но когда его поставят, до сих пор неизвестно — это решат «по результатам мониторинга дорожной ситуации», сказано в протоколе комиссии префектуры по безопасности дорожного движения.

Кроме того, после ДТП в районе перехода ограничили скорость до 40 км/ч (фактически без штрафа можно ездить 60), но соблюдение водителями этого ограничения пока не контролируется, а вопрос установки камеры контроля скорости, без которой ограничение не очень-то работает, лишь «прорабатывается», сроки пока неизвестны.

В ЦОДД уточняют, что по всем адресам, запланированным на 2021-2022 годы, светофоры поставили (улица Летчицы Тарасовой, корпус 2027; Московский проспект, корпус 514; улица Андреевка, корпуса 1605, 1602, 1509, 1557; Панфиловский проспект, корпус 1539; улица Логвиненко, корпус 1519). Но эти адреса определили ещё в конце 2020 года — а значит, с тех пор этот процесс фактически остановился.

Сейчас в планах ЦОДД всего один светофор — на проспекте Генерала Алексеева, у дома 16. Сколько пешеходных переходов через широкие дороги до сих пор не оборудованы светофорами в ЦОДД не ответили. Но подход «когда собьют, тогда поставим светофор» совсем не похож на профилактику ДТП и заботу о безопасности пешеходов.

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Метки:
пешеходы, безопасность дорожного движения, пешеходный переход, светофор, сосновая аллея
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