В пятницу примерно в 17:40 на пешеходном переходе через Сосновую аллею (около корпуса 704) водитель автомобиля «Тойота» на большой скорости совершила наезд на двух пешеходов — мужчину и женщину. В результате наезда пешеходов в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщили в прокуратуре и ГИБДД.
Водителю 74 года.
Пешеходный переход через четыре полосы без светофора. Местные жители сообщают, что переход плохо освещён.
После смертельного ДТП на улице Каменка в декабре 2019 года, где погибла женщина и ребенок, петицию с требованием подсветить все пешеходные переходы в городе подписали более десяти тысяч человек. Власти взялись было делать это, но неизвестно, закончили или нет.
В 2021 году решили поставить светофоры на всех «зебрах» через широкие дороги — там, где полос движения четыре или больше. Очевидно, это до сих пор не сделано.