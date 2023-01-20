Водителю 74 года.

Пешеходный переход через четыре полосы без светофора. Местные жители сообщают, что переход плохо освещён.

После смертельного ДТП на улице Каменка в декабре 2019 года, где погибла женщина и ребенок, петицию с требованием подсветить все пешеходные переходы в городе подписали более десяти тысяч человек. Власти взялись было делать это, но неизвестно, закончили или нет.

В 2021 году решили поставить светофоры на всех «зебрах» через широкие дороги — там, где полос движения четыре или больше. Очевидно, это до сих пор не сделано.