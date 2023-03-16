Местные жители сообщали, что этот переход плохо освещен. После смертельного ДТП на улице Каменка в декабре 2019 года, где погибла женщина и ребенок, петицию с требованием подсветить все пешеходные переходы в городе подписали более десяти тысяч человек. Власти взялись было делать это, но неизвестно, закончили или нет.

Кроме того, в 2021 году решили поставить светофоры на всех «зебрах» через широкие дороги — там, где полос движения четыре или больше. Почему это до сих пор не сделано, непонятно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру.