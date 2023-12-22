Речь идёт о существующей «зебре» между корпусом 330 и магазином «Атак». Совместить её с искусственной неровностью предложила ГИБДД, чтобы стало безопасней. Тем более, в сентябре здесь сбили ребенка. Комиссия префектуры по безопасности дорожного движения одобрила это предложение. Дополнительно попросят мэрию установить здесь дополнительное контрастное освещение.
Когда точно переход реконструируют, неизвестно — процесс может быть довольно долгим: ЦОДД должен изменить проект организации дорожного движения в этом месте, управа должна включить эти работы в план по благоустройству. Всё это может затянуться до осени.
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