Аукцион по аренде участка, прошёл с аншлагом: 37 участников — организации и граждане (физлица) — в том числе генеральный директор зеленоградских компаний «Альтстрой» и «Зеленоградпроект» Анатолий Корнийчук. Стартовую цену — годовую арендную плату — подняли с 850 тысяч до 51 миллиона рублей. Когда торговый центр построят, введут в эксплуатацию и оформят в собственность, инвестор сможет приобрести участок по исключительному праву. На строительство инвестору дается 4 года 10 месяцев, но такая аренда может означать, что инвестор будет заинтересован построить ТЦ как можно быстрей.

Также неподалеку построят кафе. Еще один магазин запланирован проектом реновации 19-го микрорайона возле Овражной улицы, это будет двухэтажное здание. Большой торговый центр — до 25 метров высотой, общей площадью 27,1 тыс. квадратных метров — построят у пересечения улицы Радио и Георгиевского проспекта, возле кольцевого перекрестка.