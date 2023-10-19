Полностью расселены девять домов в 19-м микрорайоне — планы по переселению в районе Крюково идут с опережением графика, сообщили в мэрии. Заминка вышла с домом 10 по Заводской улице — по каким-то причинам там долго оставались жильцы. Но сейчас вопрос, похоже, решён.

Что именно входит в первый этап реновации в Крюково, в мэрии не уточнили. Построено три новых дома — корпуса 1934, 1935 и 1936, строятся дома под строительными номерами 8 и 14 на Заводской улице. Снесено пять старых домов, предстоит сломать ещё 18 — на Заводской, Советской, Ленина, Крупской, 1 Мая, Второй Пятилетки. Четыре из них сейчас в процессе сноса.

По плану, следующими под расселение должны пойти дома 2, 4, 4А и 6 по Заводской. На их месте запланировано строительство многоэтажного дома с адресом Заводская, 2. Начало стройки, по планам, весной 2025 года, но, учитывая опережающие темпы, может быть и раньше.

В Крюково пять пятиэтажек под снос есть также в 18-м микрорайоне. Сроки их расселения пока не определены.

В целом программа реновации рассчитана до 2032 года — это не только жильё, но и школы, детские сады, поликлиники, дороги. Мэр Собянин после выборов поручил ускорить темпы реализации программы в два раза. Так что расселять, сносить и строить будут ещё быстрее. Средства есть: на реновацию в проекте бюджета города Москвы на 2024-2026 годы заложено более 1,1 триллиона рублей.

Кроме Крюково, сносят три старых дома в 9-м микрорайоне — там осталось расселить последнюю. В микрорайоне уже построены три новых дома, на очереди строительство корпуса 927 (строительный номер) на месте снесенных пятиэтажек. Также под снос должны пойти пятиэтажки в 10-м микрорайоне, на улице Гоголя.