Стал известен застройщик кафе и торгового центра в Крюково. Это коллекторское агентство из Кирова 03.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Строить торговый центр возле 23-го микрорайона и кафе между 19 и 20 микрорайонами будет коллекторское агентство «НБК» из Кирова — оно выиграло торги по аренде двух земельных участков. На строительство здания кафе отводится максимум два с половиной года, торгового центра — чуть меньше пяти. Когда начнется строительство, пока неизвестно.

Кафе

Кафе собираются строить на участке площадью чуть больше 14 соток, расположенном вдоль улицы Летчицы Тарасовой (дорога между 19 и 20 микрорайонами), напротив корпуса 2032. Судя по проектной картинке, рядом устроят парковку.

Строительство ресторана или кафе в этом месте было запланировано проектом реновации 19-го микрорайона, но как коммерческий проект одобрено мэрией отдельно. Поскольку вид разрешенного использования участка изменился — с фактического (что есть на участке) на капитальное строительство, потребовалось общественное обсуждение проекта. В ходе слушаний некоторые люди просили оставить этот уголок, где они гуляют, но все голоса против не были рекомендованы к учету (официальная формулировка). Поскольку голосов «за» в итоге было больше, проект считается одобренным большинством участников голосования.

Торговый центр

Второй участок, ушедший с аукциона, расположен на пересечении Малинской и Школьной улиц. Он больше — площадь 34 сотки — и тоже зелёный, здесь большие деревья и кусты. В этом месте планируется строить торгово-бытовой комплекс. То есть, торговый центр с бытовыми услугами — это могут быть парикмахерские, химчистки, мелкий ремонт, ателье, баня, прачечная. По условиям аренды, инвестор может построить здесь здание общей площадью 1510 кв. метров.

Проект тоже был одобрен мэрией, но на общественные обсуждения не выносился — или это было давно, и мы не помним. Еще десять лет назад власти хотели построить на этом участке медицинский центр или что-то иное, связанное с медициной (например, аптеку). Затем назначение участка изменили.

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