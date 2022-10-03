Торговый центр

Второй участок, ушедший с аукциона, расположен на пересечении Малинской и Школьной улиц. Он больше — площадь 34 сотки — и тоже зелёный, здесь большие деревья и кусты. В этом месте планируется строить торгово-бытовой комплекс. То есть, торговый центр с бытовыми услугами — это могут быть парикмахерские, химчистки, мелкий ремонт, ателье, баня, прачечная. По условиям аренды, инвестор может построить здесь здание общей площадью 1510 кв. метров.

Проект тоже был одобрен мэрией, но на общественные обсуждения не выносился — или это было давно, и мы не помним. Еще десять лет назад власти хотели построить на этом участке медицинский центр или что-то иное, связанное с медициной (например, аптеку). Затем назначение участка изменили.