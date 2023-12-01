Площадь самого участка — 23 сотки. Стартовая цена аукциона — годовая арендная плата — 851 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 января. С инвестором (победителем аукциона) заключат договор аренды на 4 года 10 месяцев. Когда торговый центр построят, введут в эксплуатацию и оформят в собственность, инвестор сможет приобрести участок по исключительному праву.

Также неподалеку построят кафе. Еще один магазин запланирован проектом реновации 19-го микрорайона возле Овражной улицы, это будет двухэтажное здание. Большой торговый центр — до 25 метров высотой, общей площадью 27,1 тыс. квадратных метров — построят у пересечения улицы Радио и Георгиевского проспекта, возле кольцевого перекрестка.