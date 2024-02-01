В существующих условиях с высокой ключевой ставкой ЦБ строительство крытого рынка перенесено на 2024-2025 год, сообщил «Зеленоград.ру» инвестор строительства, компания «Вит-Сириус». При этом у мэрии, похоже, есть возможность хоть немного снизить стоимость продуктов на уличном рынке.

О планах строительства крытого рынка для торговли овощами и фруктами — между «Авангардом» и гастрономическим центром «Станция» — стало известно в прошлом году. Проект застройки площади предполагал строительство как раз трех торговых центров. Место ближе к станции Крюково оказалось занято под новую парковку, но есть свободное место ближе к «Иридиуму».

В новый крытый рынок могли бы переместить продавцов из уличных палаток, но пока уличный рынок на Крюковской площади остаётся. Из-за реконструкции станции Крюково и площади его только ужали и сдвинули ближе к «Иридиуму». Сейчас на нем официально 80 мест, а в конце 2022 года было 118.

Формально этот рынок считается региональной ярмаркой, как и крытые павильоны на бульваре в 16-м микрорайоне и на Яблоневой аллее в 3-м микрорайоне. Отличие только в том, что павильоны одновременно имеют статус межрегиональных ярмарок. С точки зрения продукции отличий почти никаких нет, но на межрегиональной ярмарке продавцы не платят за аренду мест, а на региональной (то есть в Крюково) — платят.

Получается, что крытые павильоны в 3 и 16-м микрорайонах пустуют, несмотря на бесплатную аренду мест, а в цены товаров на популярном рынке на Крюковской площади продавцы закладывают ещё и стоимость аренды. Почему бы мэрии не сделать и этот рынок межрегиональной ярмаркой, что позволило бы продавцам снизить стоимость товаров, непонятно. Стоимость аренды мест определяет организатор ярмарки, но на вопрос, как строятся отношения в этом смысле с уличными торговцами на Крюковском рынке, в администрации рынка не ответили, сославшись на коммерческую тайну.