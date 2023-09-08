Освободить рыночное пространство от палаток и павильонов потребовал проект реконструкции станции Крюково и благоустройства возле нее в рамках проекта МЦД-3. В процессе снесли шатры, разобрали и увезли павильоны, но уличная торговля осталась — её просто сдвинули ближе к «Иридиуму», когда началась переделка Крюковской площади.

Всего там 65 палаток, бойко идёт сезонная торговля. Все они продолжат свою работу по обычному графику, вне зависимости от проведения благоустройства, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации рынка. И сейчас, и зимой. И, вероятно, далее в следующем году. Завершить реконструкцию Крюковской площади — сделать парковки, пешеходные зоны и прочее — планируется в конце этого года. Правда, с оговоркой «завершить основные работы».

Ещё до огораживания площади для благоустройства владельцы рынка сообщили о планах построить еще одно здание для рыночной торговли — между гастрономическим центром «Станция» и ТЦ «Авангард». То есть там, где сейчас находятся уличные палатки. Эти планы остаются в силе, но надо дождаться окончания благоустройства площади, пояснили в компании «Вит-Сириус» (инвестор застройки Крюковской площади). Это уже не легко передвигаемые палатки, а капитальное здание.

В префектуре этот проект описывали так: «на месте бывших рынков [появится] современный городской центр рыночной торговли по образу и подобию московских крытых рынков, совмещающий в себе функции торгового центра, ресторанного кластера и сельскохозяйственного рынка, где организована розничная продажа сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе фермерской продукции».