После открытия нового вокзала в Крюково и запуска уличный рынок, казалось бы, должен был исчезнуть. Но рынок непобедим — продуктовые палатки на месте и, видимо, будут стоять долго. Масштабное благоустройство на Крюковской площади эту торговую территорию не задевает.
Освободить рыночное пространство от палаток и павильонов потребовал проект реконструкции станции Крюково и благоустройства возле нее в рамках проекта МЦД-3. В процессе снесли шатры, разобрали и увезли павильоны, но уличная торговля осталась — её просто сдвинули ближе к «Иридиуму», когда началась переделка Крюковской площади.
Всего там 65 палаток, бойко идёт сезонная торговля. Все они продолжат свою работу по обычному графику, вне зависимости от проведения благоустройства, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации рынка. И сейчас, и зимой. И, вероятно, далее в следующем году. Завершить реконструкцию Крюковской площади — сделать парковки, пешеходные зоны и прочее — планируется в конце этого года. Правда, с оговоркой «завершить основные работы».
Ещё до огораживания площади для благоустройства владельцы рынка сообщили о планах построить еще одно здание для рыночной торговли — между гастрономическим центром «Станция» и ТЦ «Авангард». То есть там, где сейчас находятся уличные палатки. Эти планы остаются в силе, но надо дождаться окончания благоустройства площади, пояснили в компании «Вит-Сириус» (инвестор застройки Крюковской площади). Это уже не легко передвигаемые палатки, а капитальное здание.
В префектуре этот проект описывали так: «на месте бывших рынков [появится] современный городской центр рыночной торговли по образу и подобию московских крытых рынков, совмещающий в себе функции торгового центра, ресторанного кластера и сельскохозяйственного рынка, где организована розничная продажа сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе фермерской продукции».
На что указывают стрелки «Крюковский рынок» в навигации нового вокзала на станции Крюково, непонятно. То ли на уличные палатки, то ли на ТЦ «Авангард», который тоже считается фермерским рынком, то на ли будущий ТЦ. В любом случае довольно странно, что рынок в навигации есть, а указателей на автобусные остановки возле станции (где посадка на конкретные маршруты) — нет.