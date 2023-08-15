Когда обнаружилась плесень, девушка позвонила продавцу. Тот отказался возвращать деньги и заявил, что «всё это неправда, товар у нас свежий». И добавил — «привозите, посмотрим». Ехать было некогда, все на работе. Но есть фото малины с плесенью, есть фото чека, где видны и имя продавца, и его телефон, и время покупки (перевода денег). В интернете имеется телефон Крюковского рынка 8-499-702-45-66, но по этому номеру никто не отвечает.

Администрация рынка сейчас находится в ТЦ «Авангард» (торговый центр в глубине Крюковской площади, напротив «Иридиума») на втором этаже. Как выяснилось, стационарного телефона у них нет — «из-за переезда телефонная линия в данный момент демонтирована», пояснили в администрации и предложили обращаться лично. В здании должны быть соответствующие таблички — как найти администрацию, плюс можно спросить у сотрудника охраны. «Покупатель пишет заявление, по которому мы проводим проверку и принимаем решение. В большинстве случаев в пользу покупателей». Обращаться в администрацию можно с 9:00 до 18:00.

Между тем, покупателям было бы намного удобнее решить проблемы быстрее — тем более, если гниль или обвес/обсчет обнаружились не сразу. Например, отправить фото товара и чека на номер в вотсап или телеграм, а не ехать лично на рынок, теряя, кроме денег, ещё и время. А возврат за товар ненадлежащего качества получить также — переводом на карту.

Так поступают, к примеру, службы доставки, предоставляя в случае ошибки промокод на сумму испорченного или недовезенного товара. Но администрация рынка, похоже, застряла где-то во временах советской торговли.

Покупателям, обманутым на рынке, видимо не стоит искать защиты у администрации, а сразу следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор через форму на сайте rospotrebnadzor.ru или в префектуру.