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На Крюковском рынке отказываются возвращать деньги за испорченный товар. Администрация покупателям никак не помогает 15.08.2023 ZELENOGRAD.RU

От прежнего Крюковского рынка сейчас остались немногочисленные уличные палатки. Раньше в гуще торговли находился домик администрации рынка, в шатрах были дежурные администраторы, а теперь всего этого нет. И даже телефона у рынка нет. Уличная торговля, между тем, идет бойко, а покупателей иногда обвешивают, обсчитывают, продают гнилой товар. Но вернуть деньги оказалось не так-то просто.

В палатке на рынке продавец подсунул малину с плесенью, рассказала читательница «Зеленоград.ру». Упаковка стоила 200 рублей, плесневые ягоды сверху слегка присыпали нормальными. Деньги покупательница перевела на карту продавцу.

Когда обнаружилась плесень, девушка позвонила продавцу. Тот отказался возвращать деньги и заявил, что «всё это неправда, товар у нас свежий». И добавил — «привозите, посмотрим». Ехать было некогда, все на работе. Но есть фото малины с плесенью, есть фото чека, где видны и имя продавца, и его телефон, и время покупки (перевода денег). В интернете имеется телефон Крюковского рынка 8-499-702-45-66, но по этому номеру никто не отвечает.

Администрация рынка сейчас находится в ТЦ «Авангард» (торговый центр в глубине Крюковской площади, напротив «Иридиума») на втором этаже. Как выяснилось, стационарного телефона у них нет — «из-за переезда телефонная линия в данный момент демонтирована», пояснили в администрации и предложили обращаться лично. В здании должны быть соответствующие таблички — как найти администрацию, плюс можно спросить у сотрудника охраны. «Покупатель пишет заявление, по которому мы проводим проверку и принимаем решение. В большинстве случаев в пользу покупателей». Обращаться в администрацию можно с 9:00 до 18:00.

Между тем, покупателям было бы намного удобнее решить проблемы быстрее — тем более, если гниль или обвес/обсчет обнаружились не сразу. Например, отправить фото товара и чека на номер в вотсап или телеграм, а не ехать лично на рынок, теряя, кроме денег, ещё и время. А возврат за товар ненадлежащего качества получить также — переводом на карту.

Так поступают, к примеру, службы доставки, предоставляя в случае ошибки промокод на сумму испорченного или недовезенного товара. Но администрация рынка, похоже, застряла где-то во временах советской торговли.

Покупателям, обманутым на рынке, видимо не стоит искать защиты у администрации, а сразу следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор через форму на сайте rospotrebnadzor.ru или в префектуру.

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Метки:
крюковский рынок
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Обсуждение
Eвгений Барнаев
Вчера, 22:35
Абсолютно такая же история.
Съездил вернул, со скандалом: "наверное вы её уронили", "зачем вы мне ягоды в месиво превратили", "вот смотрите у нас нет плесени в другом лотке". Когда показал что и в другом лотке всё в плесени - "зачем вы кричите на мужчину, он старше вас". Деньги в итоге вернули (платил налом), но осадочек остался.
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