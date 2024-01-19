На тротуаре Центрального проспекта возле «1000 мелочей» возникла (снова) стихийная парковка. Машины подъезжают прямо ко входу в здание 19.01.2024 ZELENOGRAD.RU

«Я часто хожу там с детьми, и теперь надо смотреть во все стороны, чтобы внезапно сзади не оказалась машина», — рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница Александра.

Дурной пример заразителен — достаточно одной-двум машинам въехать на тротуар, как к ним присоединяются другие. На фотографии восемь машин, а за полтора часа до этого было всего две. «Явно люди вдохновляются примером», считает наш читатель Сергей, который прислал фотографию. «Если в том году машины парковались здесь эпизодически, то теперь их стало много, днем постоянно стоят», добавляет Александра.

Бороться с парковкой на широком тротуаре Центрального проспекта городская администрация начала ещё в 2019-м году, когда после его реконструкции мест для машин стало меньше. Тогда префектура объявила о «зачистке» пешеходной зоны с помощью эвакуаторов и обещала делать это регулярно. Действительно, машин после этого стало меньше, но полностью избавиться от них не удавалось. Машины заезжают на тротуар, когда нет физического препятствия (а зимой проезд могут постоянно открывать для тракторов), но оперативного контроля со стороны дорожной инспекции нет.

Сообщить о неправильной парковке вы можете самостоятельно через приложение «Помощник Москвы». А мы спросим администрацию, что они собираются делать для безопасности пешеходов и вернёмся с ответом.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, центральный проспект
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На тротуаре Центрального проспекта возле «1000 мелочей» возникла (снова) стихийная парковка. Машины подъезжают прямо ко входу в здание Новости
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