Проект реконструкции Центрального проспекта подразумевает и реорганизацию парковок. Выясняли, что это значит, и к чему приготовиться.

Парковки вдоль проспекта со стороны 4 микрорайона оставят — об этом говорилось еще на стадии обсуждения проекта. Это больная тема: на участке от бывших «1000 мелочей» до торгового дома «Юность» ходят вперемешку с машинами, а сейчас, когда частично перекрыты проходы и проезды, ситуация вообще крайне опасная. Парковочные карманы должны расширить и удлинить, а в местах въезда на парковки занизить дорожный бордюр. Пешеходную зону от машин должны отделить разметкой и антипарковочными столбиками. В проекте были и новые парковочные места, в частности, между «Домом быта» и «1000 мелочами», возле банка ВТБ.

Планируется переразметка существующих парковок, сообщили Zelenograd.ru в префектуре, за исключением стихийных. То есть, фактически где они были, там и останутся. Под стихийными, видимо, имеются в виду места, где ставят машины, но по документам парковки там быть не должно.

До начала работ на парковках вдоль проспекта (имеется в виду и Центральный проспект, и проспект Генерала Алексеева — бывший участок Центрального) было 836 машиномест. После реконструкции будет 811. Дополнительных парковочных мест делать не планируется. Платных парковочных мест тоже не будет, заверили в префектуре.

Вопрос о платных парковках возник не просто так — по городу ползут слухи. Например, в комментариях пишут: «Почему умалчивают, что парковки на Центральном проспекте на 800 мест будут платными? Это сказал старший строитель, приехавший на „мерседесе“ с номером 999». Что за старший строитель, когда и кому он это сказал, неизвестно. Но подобные слухи всегда возникают в ситуации, когда людям не объясняют подробно, — что, где, когда и зачем будет сделано. Нынешняя реконструкция Центрального проспекта тому пример: власти говорят общие слова, показывают не совсем понятные проектные эскизы, а сам проект — который продолжали менять и исправлять уже после начала работ, — с широкой публикой не обсуждался.

Заказчик реконструкции Центрального проспекта находится в Москве — это департамент капитального ремонта. Исполнитель, ведущий работы, — тоже не местный подрядчик, пришедший по конкурсу.